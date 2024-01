La Autoridad Palestina arremete contra Hamas

El diario de la Autoridad Palestina (AP) .Al-Hayat Al-Jadida, dirige en un editorial duras críticas a Hamás; compara su gobierno en Gaza en los últimos 17 años con de la Autoridad Palestina, que gobernó Gaza durante aproximadamente una década. después de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El editorial afirma que la Autoridad Palestina dio a la Franja una década de construcción, desarrollo y prosperidad, mientras que Hamás, que tomó el control de la Franja en un golpe "empapado de sangre" y "violento" contra la Autoridad Palestina, no ha construido nada allí en 17 años. salvo túneles y no ha traído a Gaza más que guerras y desastres.

El editorial llama a los palestinos a unirse bajo la OLP, honrar sus compromisos internacionales y afirma que no hay más opción que llevar a cabo una evaluación crítica rigurosa del gobierno de Hamás en Gaza, que alberga la ilusión de establecer un "emirato de la Hermandad Musulmana" porque sólo conducirá a más catástrofes y destrucción.

"La década en la que la Autoridad Nacional Palestina (AP) gobernó la Franja de Gaza fue una década de construcción, en la que se construyó un aeropuerto, un puerto marítimo, hospitales, escuelas, torres residenciales, parques y carreteras modernas, hasta tal punto que la Franja estaba en camino de convertirse en un nuevo Singapur en Medio Oriente y conoció una década de seguridad, paz y grandes aspiraciones. [Así fue] hasta que sobrevino el desastre: Hamás dio un golpe de estado contra la Autoridad Palestina y contra la ley, con sangrientos ataques empapados de violencia; y desde el momento en que sometió a la Franja de Gaza a su dominio, que [ahora] dura 17 años, la Franja ha probado [sólo] desastres, en todos los niveles", subraya.

"El gobierno de Hamás en Gaza dio a la ocupación israelí [una oportunidad] de hacer exactamente lo que quería hacer: en primer lugar, debilitar a la Autoridad Palestina proporcionando a Hamás ayuda financiera regular y, en segundo lugar, destruir todo lo que se había logrado en Gaza, la Franja, especialmente elementos de soberanía [palestina], a saber, el aeropuerto y el puerto marítimo. La ocupación israelí inició siete guerras contra Gaza, con diversos pretextos, para lograr este objetivo. Además, fue tan desenfrenada al librar [estas guerras] que, en su séptima guerra, que aún continúa, ha convertido los edificios de la Franja en espantosos montones de escombros y ha causado un daño aún peor a los corazones de la gente [al causar] más de 20.000 martirios, más de 50.000 heridos o arrestados y más de un millón de desplazados, que viven en el sur de la masacrada Franja [de Gaza] sin hogares, alimentos ni seguridad".

"Diecisiete años de gobierno de Hamas han convertido a la Franja de Gaza en un escenario para todo tipo de fracasos y problemas difíciles, hasta tal punto que su pueblo vive ahora en el peor estado de angustia jamás visto. La Franja no conoció ninguna construcción, excepto la excavación de túneles, la mayoría de los cuales estaban destinados al contrabando y enriquecían a quienes los poseían y los aseguraban. Los acontecimientos provocaron que Israel iniciara su séptima guerra [contra Gaza], que todavía está en curso, y no hay manera de enfrentar esta guerra para detenerla, extracto cooperando y uniéndonos bajo la bandera de la OLP, obedeciendo su política. y [honrar] sus compromisos árabes, regionales e internacionales. Una condición necesaria en este contexto es someter la experiencia del gobierno de Hamas a un escrutinio crítico. Este examen debe ser escrupuloso y no debe ser realizado solo por Hamas – eso sería inconcebible – sino por todas las facciones nacionales, para que la situación no vuelva a ser lo que era, es decir, al repugnante cisma y a las declaraciones delirantes sobre el emirato de los Hermanos Musulmanes. Esa es la [única] salida en este momento, y cualquier intento de Evitarlo sólo conducirá a más víctimas y destrucción", informa Memri.