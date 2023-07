La BBC suspende a un presentador por la compra de “fotografías sexualmente explícitas” de un menor

La prestigiosa BBC vuelve a estar en el ojo del huracán tras la publicación de una nueva exclusiva en las afiladas páginas de los tabloides. El domingo, la radiotelevisión pública del Reino Unido se vio obligada a suspender a uno de sus presentadores después de que el diario The Sun informara de que el acusado había comprado “fotografías sexualmente explícitas” a un joven que, por aquel entonces, tenía 17 años y que, además, habría utilizado el dinero para adquirir crack. La estrella de la cadena, cuya identidad no ha sido revelada por cuestiones legales, explica The Sun, podría haber cometido un delito grave que implica pena de cárcel.

El presentador habría pagado un total de 35.000 libras, unos 40.000 euros, a cambio de las imágenes de contenido sexual, recoge el tabloide, que cita de forma anónima a la madre del joven. The Sun evitó identificar al presentador alegando problemas con la legislación británica, cada vez más estricta en materia de protección de la intimidad. Por el momento, la BBC también ha preferido ocultar el nombre del acusado, a pesar de los pronunciamientos de perfiles de la talla de Eamonn Holmes. El reconocido periodista ha acusado a la corporación de prolongar lo inevitable: “No estoy seguro de para qué sirve eso, porque seguro que ese nombre saldrá a la luz en los próximos días”.

The Sun, que paga a menudo por información, asegura que la madre dejó claro que no quería dinero por compartir su historia, sino que acudía a la prensa porque estimaba que el departamento legal de la BBC no había puesto en marcha una investigación seria tras denunciar los hechos a instancias de la radiotelevisión pública. Pero, en un giro de guion, el abogado de la presunta víctima ha tirado por tierra el testimonio de la madre. En una carta remitida a la BBC, el asistente legal del joven, de 20 años, asegura que este envió en la noche del viernes un desmentido al tabloide garantizando que “no había nada de verdad en ello”.

“Para evitar dudas, nada inapropiado o ilegal ha tenido lugar entre nuestro cliente y la personalidad de la BBC y las acusaciones publicadas en el periódico The Sun son basura”, insiste el abogado. La madre, por su parte, dijo ver en al menos una ocasión al presentador de la BBC “desnudo hasta los calzoncillos” en plena videollamada con su hijo. “Mi hijo me dijo que se habían quedado sin dinero y de repente tenía. Para mí es obvio que la BBC no había hablado con este hombre entre nuestra denuncia del 19 de mayo y la de junio porque pensaban que era demasiado importante”, señala la madre en las páginas de The Sun. “Había sumas enormes, cientos o miles de libras cada vez. Una vez envió 5.000 libras de una sola vez. El dinero había sido a cambio de fotografías sexualmente explícitas de mi hijo”.

La BBC emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión del presentador y reconocía que la entidad “tuvo conocimiento de una denuncia en mayo”. Sin embargo, las acusaciones recogidas en The Sun eran “de una naturaleza diferente”, que motivaban una investigación mucho más sólida. “Nunca quisimos una investigación. Solo queríamos que la BBC le dijera que parara. Al principio, el jefe de seguridad nos dio un número que no existía”, había trasladado la madre del joven al tabloide.

“La BBC se toma muy en serio cualquier acusación, y contamos con sólidos procesos internos para hacer frente de forma proactiva a este tipo de acusaciones. Se trata de un conjunto de circunstancias complejas y de rápida evolución, y la BBC está trabajando lo más rápidamente posible para establecer los hechos con el fin de informar adecuadamente de los próximos pasos apropiados”, añadía el comunicado.

Varios miembros del Gobierno se pronunciaron para pedir a la BBC que actuara con rapidez, pero también con cautela. “Tenemos que recordar que hay una persona joven en el centro de todo esto que estará sintiendo todo tipo de emociones y posiblemente se sentirá muy, muy angustiada, así que necesitamos, por favor, tener a esa persona en nuestras mentes mientras discutimos esto”, dijo la secretaria del Tesoro, Victoria Atkins.

La secretaria de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Lucy Frazer, dijo haber mantenido una conversación el domingo con el director general de la BBC, Tim Davie, acerca de las acusaciones y pidió que la corporación “disponga ahora del espacio necesario para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las medidas apropiadas”. Davie tenía previsto comparecer el martes en una sesión informativa con motivo de la publicación del informe anual de la entidad, pero la crisis monopolizará el acto.

La BBC ha tenido que hacer frente a una batería de escándalos en los últimos meses. El exfutbolista Gary Lineker, un carismático presentador del programa de deportes, fue suspendido en marzo por criticar las políticas antimigratorias del Gobierno de Rishi Sunak, una decisión que desencadenó un motín del personal. Un mes después fue el turno del presidente de la BBC, Richard Sharp, obligado a dimitir por su papel en la concesión de un préstamo de casi un millón de euros a Boris Johnson cuando todavía era primer ministro.

Además, la mayor cadena financiada por publicidad, ITV, fue objeto también de un escándalo relacionado con una de sus grandes estrellas, Phillip Schofield. El antiguo presentador de la casa de 61 años, una de las grandes personalidades de la televisión británica, renunció en junio después de reconocer haber mantenido una relación con un hombre mucho más joven que trabajaba en el mismo programa.