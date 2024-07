Biden condena el atentado: "No hay lugar para este tipo de violencia en EE UU"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha comparecido para condenar el intento de asesinato contra Donald Trump, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre. En una intervención corta, Biden ha asegurado que ha intentado hablar por teléfono con el multimillonario neoyorquino. "Espero hablar con él dentro de poco", dijo después de asegurar que había estado en contacto con sus doctores y que el expresidente "está aparentemente bien".

Biden insistió en que "todo el mundo tiene que condenar" el ataque y que "no hay lugar para este tipo de violencia en EE UU". "Es algo enfermizo", añadió. "No podemos dejar que esto ocurra, no podemos permitirlo".