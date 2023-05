Borrell insta a acabar con la unanimidad en política exterior para evitar bloqueos como el de Hungría en la ayuda a Ucrania

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó hoy a los Veintisiete a acelerar la entrega de armas y munición a Ucrania, y confió en que puedan resolver pronto el bloqueo de Hungría a un nuevo desembolso de 500 millones de euros para cofinanciar armamento para Kiev.

"El éxito de la defensa de Ucrania no depende sólo de la valentía de sus soldados y su pueblo, sino también del ritmo de la entrega de armas y municiones", aseguró Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de Exteriores.

Por ello, instó a "continuar, incrementar y expandir" el apoyo militar de la UE, también en el ámbito de la defensa aérea y aseguró que es "crucial" el trabajo puesto en marcha para suministrar armas, munición y misiles para que Ucrania pueda "defender su territorio y soberanía" y aseveró que cada retraso "se mide en vidas humanas".

Se espera que Ucrania lance pronto su contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusas.

Borrell celebró que el G-7, en su reciente cumbre, decidiese "preparar el terreno para proporcionar a Ucrania los cazas que necesita" dando luz verde a la formación de pilotos ucranianos, y confió en que Kyiv pueda contar "pronto" con aviones de combate F-16.

"No ha habido un debate sobre un tipo de armamento, mucho menos sobre aviones", comentó por su parte en una rueda de prensa el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

Por lo que se refiere a la misión que la UE puso en marcha en diversos Estados miembros para entrenar a soldados ucranianos, Borrell anunció que 15.000 ya han completado esa formación y que espera que otros tantos lo hagan para finales de año.

Lo que no pudieron impulsar hoy los ministros fue el desembolso de un nuevo tramo de 500 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz -del que 3.600 millones ya han sido asignados a Ucrania- para cofinanciar el envío de armas a Kyiv.

Hungría bloquea esa posibilidad mientras Ucrania mantenga en su lista de los patrocinadores internacionales de la guerra al mayor banco magiar, el OTP.

Borrell abogó por dialogar sobre este asunto a nivel multilateral entre los Estados miembros o bilateral entre Hungría y Ucrania, y por "hacer todo lo posible por mantener este paquete de ayuda militar".

Los ministros también abordaron hoy el próximo paquete de sanciones que prevé la UE contra Rusia por haber invadido Ucrania, el undécimo, centrado en penalizar a las empresas de países terceros que ayudan a las rusas a esquivar las medidas restrictivas europeas, en especial con la venta de productos de uso dual, civil y militar.

La decisión del G-7 de imponer nuevas sanciones en ese sentido, va a condicionar los trabajos en el seno de la UE que, por el momento, han encontrado resistencia de varios Estados miembros al proponer señalar a países terceros cuyas empresas incurren en ese comportamiento.

Las miras están puestas en conseguir tener listo ese nuevo paquete para la cumbre de los líderes de los Veintisiete que celebrarán a finales de junio, según apuntó hoy la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna.

Borrell fue preguntado por sus declaraciones de la semana pasada en las que alertaba de que comprar a India petróleo refinado de origen ruso resta eficacia a las sanciones europeas, y pedía a los Gobiernos europeos "tomar medidas" al respecto.

El jefe de la diplomacia comunitaria aseguró hoy que no ha culpabilizado al Gobierno indio y recordó que las sanciones europeas "no son extraterritoriales". En cualquier caso, celebró que Rusia tenga que estar vendiendo su petróleo más barato a otros a causa de las medidas restrictivas comunitarias.

Borrell sí que llamó la atención sobre el aumento extraordinario de exportaciones europeas a países vecinos de Rusia, como los de Asia central, y aseguró que no es descabellado imaginar que los productos europeos pueden ser reexportados a territorio ruso, facilitando que Moscú eluda las sanciones europeas.

"Hemos analizado, sobre todo, cómo se puede evitar más eficazmente la elusión de sanciones y, desde luego, el hecho de seguir analizando sectores en los cuales podamos impedir que el esfuerzo de guerra de (el presidente ruso, Vladímir) Putin pueda seguir durante más tiempo", comentó Albares.

Los ministros de Exteriores de los países de los Balcanes Occidentales participaron también en un almuerzo de trabajo con los europeos.

Borrell recordó a aquellos que no están alineados con la Política Exterior comunitaria, "no sólo Serbia", que "mantener lazos estrechos con Rusia no es compatible con su proceso de adhesión a la UE".