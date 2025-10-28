China urge a reforzar el multilateralismo y advierte contra el proteccionismo en Asia Oriental

El primer ministro chino, Li Qiang, llamó hoy en la XX Cumbre de Asia Oriental a defender el multilateralismo y la soberanía de los Estados ante lo que describió como un mundo “en plena turbulencia y cambio”.

Ante los líderes de la región reunidos en Kuala Lumpur, pidió resistir el avance del proteccionismo, fortalecer el libre comercio y promover una integración económica inclusiva que impulse el desarrollo regional.

Asimismo, Li advirtió que la erosión de las normas internacionales alimenta la inestabilidad y urgió a mantener el papel central de la ASEAN en la arquitectura del Indo-Pacífico.

Su mensaje refuerza la postura de Pekín frente a la creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos y sus aliados, en un contexto marcado por tensiones comerciales, disputas marítimas y competencia tecnológica.