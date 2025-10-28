Plan de paz
China urge a reforzar el multilateralismo y advierte contra el proteccionismo en Asia Oriental
El primer ministro chino advirtie de que la erosión de las normas internacionales alimenta la inestabilidad
El primer ministro chino, Li Qiang, llamó hoy en la XX Cumbre de Asia Oriental a defender el multilateralismo y la soberanía de los Estados ante lo que describió como un mundo “en plena turbulencia y cambio”.
Ante los líderes de la región reunidos en Kuala Lumpur, pidió resistir el avance del proteccionismo, fortalecer el libre comercio y promover una integración económica inclusiva que impulse el desarrollo regional.
Asimismo, Li advirtió que la erosión de las normas internacionales alimenta la inestabilidad y urgió a mantener el papel central de la ASEAN en la arquitectura del Indo-Pacífico.
Su mensaje refuerza la postura de Pekín frente a la creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos y sus aliados, en un contexto marcado por tensiones comerciales, disputas marítimas y competencia tecnológica.
✕
Accede a tu cuenta para comentar