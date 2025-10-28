Acceso

China urge a reforzar el multilateralismo y advierte contra el proteccionismo en Asia Oriental

El primer ministro chino advirtie de que la erosión de las normas internacionales alimenta la inestabilidad

China's Premier Li Qiang delivers his speech during the ASEAN - China summit in Kuala Lumpur, Malaysia, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Vincent Thian, Pool)
Cumbre de ASEAN, en MalasiaASSOCIATED PRESSAgencia AP
El primer ministro chino, Li Qiang, llamó hoy en la XX Cumbre de Asia Oriental a defender el multilateralismo y la soberanía de los Estados ante lo que describió como un mundo “en plena turbulencia y cambio”.

Ante los líderes de la región reunidos en Kuala Lumpur, pidió resistir el avance del proteccionismo, fortalecer el libre comercio y promover una integración económica inclusiva que impulse el desarrollo regional.

Asimismo, Li advirtió que la erosión de las normas internacionales alimenta la inestabilidad y urgió a mantener el papel central de la ASEAN en la arquitectura del Indo-Pacífico.

Su mensaje refuerza la postura de Pekín frente a la creciente rivalidad estratégica con Estados Unidos y sus aliados, en un contexto marcado por tensiones comerciales, disputas marítimas y competencia tecnológica.

