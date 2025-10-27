China apuesta por el diálogo con EE UU para evitar tensiones que afecten al comercio mundial

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha pedido a Estados Unidos que priorice el diálogo sobre la presión en la resolución de las crecientes disputas entre ambas potencias. Durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, Wang destacó que unas relaciones bilaterales "saludables, estables y sostenibles" no solo benefician a los dos países, sino que son esperadas por la comunidad internacional, según informó la agencia oficial Xinhua.

El diálogo se produce en un momento clave, tras el acuerdo de un marco preliminar para extender la tregua comercial y a pocos días del encuentro programado entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur. Esta reunión es vista como una oportunidad para reforzar la cooperación económica y rebajar las tensiones geopolíticas.

Wang Yi subrayó que Xi y Trump son “líderes de talla mundial” y que el respeto mutuo y el compromiso sostenido que han cultivado constituyen activos estratégicos para la relación entre ambas naciones. Además, destacó los avances logrados en las recientes conversaciones comerciales en Kuala Lumpur, donde ambas partes clarificaron posturas, mejoraron su entendimiento mutuo y alcanzaron un consenso preliminar sobre cuestiones económicas clave.

El ministro insistió en que la estabilidad y el progreso en las relaciones dependen de un enfoque basado en la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio compartido. "El diálogo, y no la presión, debe ser la herramienta principal para resolver las diferencias", afirmó. Con esta postura, Pekín busca proyectar un mensaje de apertura y cooperación, en un contexto en el que los mercados globales siguen atentos a las decisiones de las dos principales economías del mundo.