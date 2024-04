Científico iraní anuncia que el líder supremo Jamenei podría autorizar la bomba atómica

El líder supremo iraní podría modificar la fatwa (orden religiosa de obligado cumplimiento) que prohíbe la fabricación de la bomba atómica en su país. El científico nuclear iraní Mahmoud Reza Aghamiri, presidente de la Universidad Beheshti, dijo en una entrevista con el Canal 2 (Irán), recogida por Memri, que el Líder Supremo de Irán Ali Jamenei puede cambiar su fatwa que prohíbe la producción de una bomba atómica en cualquier momento. Señaló que las capacidades nucleares de Irán "son altas" y que una vez que un país tiene capacidades, fabricar una bomba nuclear "no es complicado". Aghamiri aseguró que Irán es uno de los cinco países con mayor capacidad nuclear.

La entrevista dice, en síntesis, lo siguiente:

Entrevistador: "Según la fetua del estimado Líder de nuestra revolución, tenemos prohibido producir una bomba atómica, desde una perspectiva religiosa. Pero algunos dicen que esta arma puede tener beneficios disuasorios y defensivos. ¿Cuál es el consenso general en el país? ¿Ahora? Si nos causan demasiados problemas, ¿recurriremos a la producción de una bomba atómica para disuadir, o no?

Mahmoud Reza Aghamiri: "La cuestión no es producir una bomba atómica. Cuando tienes altas capacidades, significa poder. Como usted dijo, ir en esta dirección es problemático y está prohibido en la opinión del Líder en este momento, pero como es un jurista religioso, esto podría cambiar mañana o más tarde... Éste es el significado de ser jurista. "He dicho repetidamente a mis amigos que somos uno de los cinco primeros países, no los diez primeros. Incluso el ciclo del combustible nuclear de Francia no está completo".

Entrevistador: "Y Francia está entre los cinco primeros".

Aghamiri: "Correcto. Pero el ciclo del combustible de nuestro país está completo".

Entrevistador: "Gracias a Dios".