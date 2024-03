Cinco claves del Supermartes en EEUU: todo listo para el duelo Trump-Biden

A pesar del pinchazo de Joe Biden en Samoa Americana y de la derrota de Donald Trump en Vermont a manos de Nikki Halery, los dos favoritos han reforzado su posición de candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre, cuando se repetirá el duelo de hace cuatro años que dio al demócrata la Casa Blanca. La votación en 15 estados este martes no ha deparado sorpresas, pero sí apunta tendencias y posibles fisuras por donde cada uno de los candidatos puede perder o ganar votos.

Trump tuvo en esta ocasión un desempeño "mucho mejor" en las áreas rurales que en las ciudades, lo que probablemente generará más preguntas sobre cómo se desenvolverá en este segmento de población en noviembre, dado que se han alejado de él desde 2016, explica el analista Tal Axelrod en Abc News. En 2016, el magnate tuvo unas primarias más complicadas, con Ted Cruz haciéndole sombra en varios estados, y sin embargo se ganó finalmente el apoyo del 90% de los republicanos.

Estas son cinco claves del Supermartes.

1.-Haley dice adiós al sueño de la Casa Blanca

Trump ha ganado, de momento, en 13 de los quince estados donde se ha votado el Supermartes. Ha acumuylado cientos de delegados republicanos y se prevé que consiga la nominación la próxima semana. Su última rival republicana, Nikki Haley, sorprendió con una victoria en las primarias en el estado de Vermont, la segunda en el proceso de primarias tras ganar en Washington DC este fin de semana. Haley, ex embajadora de EEUU ante la ONU, no pronunció discurso alguno tras las votaciones y poco después se supo que la aspirante anunciará en breve que abandona el proceso de primarias. "Hoy, en un estado tras otro, sigue habiendo un gran bloque de votantes republicanos que expresan profundas preocupaciones sobre Donald Trump", dijo Haley en un comunicado.

2.-Tímido descontento de Biden por la guerra de Israel

En las primarias demócratas de Michigan la semana pasada, miles de votantes árabes estadounidenses y jóvenes votaron en contra de Biden en señal de protesta por las políticas proisraelíes del presidente demócrata en la guerra de Gaza. Era tan solo un 13% del electorado. Este Supermartes, la protesta continuó en Minnesota, otro estado clave del Medio Oeste de Estados Unidos que Biden necesita para ganar en noviembre a Donald Trump. Más de 45.000 votantes demócratas (casi el 19%) se desvincularon de Biden. Habrá que ver si esa desafección se puede extrapolar a las elecciones presidenciales de noviembre y hasta qué punto debilita el intento del presidente de reconstruir el denominado "muro azul" del Medio Oeste que lo ayudó a vencer a Trump en 2020.

3.-Biden puede recuperar Carolina del Norte

Biden perdió Carolina del Norte ante Trump por unos 75.000 votos en las elecciones de 2020, pero las primarias republicanas de este martes dieron a los demócratas la esperanza de que el presidente pueda cambiar de bando en noviembre. Varias encuestas a pie de urna indicaron que una parte importante de los votantes de Haley en el estado tienen dudas sobre Trump. Según la CNN, el 80% de los votantes de Haley no necesariamente votarían por el candidato republicano en las presidenciales, mientras que el 66% cree que Trump no es física o mentalmente apto para ser presidente. Otro dato que la prensa estadounidense no paso por alto es que el candidato republicano a gobernador, Mark Robinson, ha hecho declaraciones criticando a los homosexuales y a los judíos. Los demócratas están planeando invertir en la carrera y califican a Robinson, respaldado por Trump, de "peligroso teórico de la conspiración".

4.-Trump necesita ampliar su base electoral

Aunque ganó en todos los estados, con la excepción de Vermont, Donald Trump se ve obligado a ampliar su base electoral y no parece que vaya a ser fácil. Los votos de sus simpatizantes son insuficientes para ganar en un puñado de estados que decidirán el resultado de las elecciones de noviembre. Son los denominados "estados bisagra", que puede oscilar de un partido a otro en cada elección. Necesita a los republicanos moderados y a los independientes. Pero el estilo de Trump no propicia precisamente este tipo de votantes. Las encuestas a pie de urna del martes sugieren que no será sencillo. Es un porcentaje importante. Donald Trump “debería preocuparse por la unidad del Partido Republicano”, afirma Karl Rove, un consultor republicano.

5.-Arranca la campaña de las elecciones generales

"Ha sido una noche y un día increíbles", resumió Donald Trump, quien tiene prácticamente garantizado un duelo con Biden en las presidenciales de noviembre. Nunca ha habido dudas de que Trump o Biden no fueran los candidatos de sus partidos, pero lo que este Supermartes ha dejado claro es que la campaña electoral no oficiosa ha comenza hoy mismo. Los dos candidatos desenvainaron los cuchillos en los mensajes de anoche. Biden dijo esto: "Mi mensaje al país es este: cada generación de estadounidenses enfrentará un momento en el que tendrá que defender la democracia. Defender nuestra libertad personal. Defender el derecho al voto y nuestros derechos civiles. A cada demócrata, republicano y independiente que cree en un Estados Unidos libre y justo: este es nuestro momento". Trump tampoco se quedó corto al hablar de su rival: "Es el peor presidente de la historia" del país. Asimismo, ha defendido su etapa presidencial, en la que Estados Unidos "no tuvo guerras" y en la que "se llevaba bien con muchos países", mencionando a Corea del Norte y a China.