La ciudad más grande del mundo podría desaparecer antes de lo previsto: el Gobierno planea mudarse

Es innegable que el cambio climático está reconfigurando el planeta como lo conocemos. El aumento de las temperaturas a menudo se ha traducido en una subida progresiva del nivel del mar. Las consecuencias son cada vez más evidentes, sobre todo en los puntos costeros, donde tiende a concentrarse gran parte de la población. Ciudades enteras -desde Miami hasta Bangkok- se enfrentan a mares cada vez más extremas, hundimientos del terreno, y tormentas o fenómenos climáticos que ponen a prueba sus infraestructuras.

Una de las ciudades que más está sufriendo las inclemencias climáticas es Yakarta, capital de Indonesia que recientemente ha pasado a ostentar el título de ciudad más poblada de mundo. Se estima que en ella conviven cerca de 42 millones de personas, incluyendo el área metropolitana.

"El 95% de Yarkarta estará sumergido"

Como recoge National Geographic, algunas partes de la metrópolis se están hundiendo a un ritmo de entre 20 y 28 centímetros por año, y de hecho se calcula que en la actualidad un 40% de la misma ya se encuentra por debajo del nivel del mar, ya que la tierra está cediendo bajo ella. Fenómeno que se explica por la intensa extracción de agua subterránea. De esta forma, durante la época de lluvias torrenciales las inundaciones son cada vez más comunes, forzando a parte de la población a abandonar sus hogares.

Este fenómeno ha sido estudiado durante años por Heri Andreas, miembro del Instituto de Tecnología de Bandung, quien aseguró a la BBC que la posibilidad de la capital de Indonesia quedase sumergida es un asunto serio: "Si analizamos nuestros modelos, en 2050 aproximadamente el 95% del norte de Yakarta estará sumergido", pronosticaba.

Nusantara será la nueva capital

El Gobierno del país parece haber tomado cartas en el asunto. En los últimos años, han trascendido sus planes de trasladar la capital hacia Nusantara, ciudad que se encuentra en construcción en las selvas de Kalimantan Oriental, en la isla de Borneo. Se trata de proyecto impulsado por el presidente saliente Joko Widodo y que, como recoge Reuters, tendrá un coste estimado de 32.000 millones de dólares. Originalmente, estaba previsto que se inaugurara en 2024, no obstante, los desafíos logísticos y financieros han llevado a una dilatación de las fechas.

En principio, está previsto que una vez finalizadas parte de las obras, el Gobierno se traslade a Nusantara, mientras que el Parlamento de Indonesia ha optado por conceder un estatus especial para Yakarta, manteniéndola como epicentro económico del país. Para cambiar la capital oficial del país, es preciso que el presidente emita un decreto donde la nombre oficialmente. Widodo también ha justificado el proyecto afirmando que busca redistribuir la riqueza y el desarrollo por otras islas del archipiélago.