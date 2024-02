Claves de la última ronda de sanciones contra Rusia: ¿cómo afectan al Kremlin?

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido han anunciado esta semana nuevas sanciones contra la Rusia de Vladimir Putin en el segundo aniversario de la invasión de Ucrania. Las restricciones adicionales al comercio llegan, además, una semana después de la muerte del disidente ruso Alexéi Navalni en la prisión del Ártico en la que cumplía condena. Un factor que ha endurecido la respuesta de los aliados occidentales de Kyiv.

¿En qué consisten?

La Casa Blanca ha anunciado este viernes 500 nuevas medidas destinadas a afectar a la economía rusa. Es la mayor ronda de sanciones desde el inicio de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que había anticipado en 2021, tras reunirse con Putin en Ginebra, que habría «consecuencias devastadoras» para Rusia en caso de que Navalni muriera en prisión, explicó la víspera que las nuevas medidas tienen como objetivos minar la infraestructura financiera del Kremlin; limitar la producción y las exportaciones de energía; impedir la evasión de sanciones; restringir los ingresos procedentes de la minería y los metales; limitar la capacidad defensiva de Rusia y perseguir a los usuarios de programas informáticos maliciosos.

Con este fin, el Departamento del Tesoro sanciona a cerca de 300 personas y entidades, mientras que el Departamento de Comercio suma 90 empresas a la batería de sanciones y el Departamento de Estado señala a más de 250 entidades e individuos.

La Unión Europea, por su parte, ha aprobado un nuevo paquete de sanciones que incluye el mayor grupo de medidas en una sola tanda y también a empresas chinas. En total, 194 nombres pasarán a engrosar la lista de sancionados, según el Consejo de la UE, de manera que contará con más de 2.000 integrantes, entre ellos el presidente ruso y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, sancionados desde el inicio de la guerra.

En el decimotercer paquete de sanciones, la UE incluyó principalmente a personas relacionadas con el entramado militar ruso –algunos involucrados con el suministro de armas de Corea del Norte a Moscú–, a jueces, autoridades de zonas ocupadas –en especial vinculadas a la deportación de niños–, y empresas que han participado en el suministro de armas. Las medidas restrictivas consisten en congelarles los bienes que puedan tener en la UE y prohibirles su acceso al territorio comunitario.

Las sanciones sectoriales se centran en la lucha contra la elusión de las sanciones. Se ha decidido añadir 27 nuevas entidades a la regulación por la que se prohíbe exportar bienes de doble uso (civil y militar). Hasta 17 son de Rusia y, diez, de otros países: cuatro de China, una de Turquía, una de Tailandia, una de Kazajistán, una de Serbia, una de Sri Lanka y una de la India.

En la misma semana, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, ha anunciado otras 50 nuevas sanciones contra individuos y empresas que sostienen la guerra de Putin. Están destinadas a quienes suministran sistemas de lanzamiento de cohetes, misiles y explosivos. Estas medidas también apuntan a fuentes clave de ingresos rusos, restringiendo el comercio de metales, diamantes y energía, y cortando la financiación de la guerra de Putin desde todos los ángulos, añade el rehabilitado ex primer ministro.

Entre los sancionados figura la empresa estatal Sverdlov, la mayor de la industria rusa de municiones, así como importadores y fabricantes rusos clave de máquinas herramienta, que desempeñan un papel decisivo en la fabricación de sistemas y componentes de defensa vitales, desde misiles y motores hasta tanques y aviones de combate. Asimismo, figura el comerciante de petróleo Niels Troost y su empresa Paramount Energy & Commodities SA. Troost, que facilita el comercio sin restricciones de petróleo ruso fuera del alcance de las sanciones de Reino Unido y del G7. También Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management y Active Shipping, que operan en el sector energético ruso como parte de la flota de Putin, y Pavel Alekseevich Marinychev, el nuevo director ejecutivo de Alrosa, el mayor productor estatal de diamantes ruso.

¿Qué otras sanciones se han impuesto a Rusia?

EE UU, la UE y Reino Unido, junto con países como Australia, Canadá y Japón, han impuesto más de 16.500 sanciones a Rusia en los dos últimos años. Se congelaron reservas de divisas por valor de 350.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad de sus reservas totales. Según los datos de la UE, también se congeló el 70% de los activos de los bancos rusos, y algunos quedaron excluidos de SWIFT.

Los países occidentales también han prohibido la exportación de tecnología que Rusia podría utilizar para fabricar armas; importar oro y diamantes de Rusia; los vuelos procedentes de Rusia; sancionado a los oligarcas y confiscado sus yates. La industria petrolera rusa ha sido otro de los principales objetivos. Washington y Londres prohibieron el petróleo y el gas natural rusos. Mientras, Bruselas ha prohibido las importaciones marítimas de crudo y el G7 ha impuesto un precio máximo de 60 dólares por barril al crudo ruso, para intentar reducir sus ingresos.

¿Qué empresas occidentales han abandonado Rusia?

Han sido cientos de compañías occidentales las que han dado el paso. McDonald's, Coca-Cola, Starbucks y Heineken, por ejemplo, han dejado de vender y fabricar productos en Rusia. Otras, sin embargo, han mantenido sus actividades en el país. Es el caso de PepsiCo, Leroy Merlin, Auchan, Unilever o Nestlé.

¿Cómo ha evadido Rusia las sanciones?

Rusia ha conseguido vender petróleo en el extranjero a un precio superior al tope de precios establecido por el G7, según el think tank norteamericano Atlantic Council. De acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía, Rusia sigue exportando 8,3 millones de barriles de petróleo al día, tras haber aumentado el suministro a la India de Narendra Modi y a la China de Xi Jinping, con quien ha reforzado sus vínculos. Moscú también puede importar muchos productos occidentales sancionados comprándolos a través de países como Georgia, Bielorrusia y Kazajstán. En paralelo, China ha sido un proveedor vital de productos de alta tecnología alternativos a los producidos en Occidente, señala Maria Snegovaya, analista del Center for Strategic and International Studies (CSIS).

¿Cómo han afectado las sanciones a la economía rusa?

En 2022, el primer año de la guerra, la economía rusa se contrajo un 2,1%, según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el organismo estima que la economía rusa creció un 2,2% en 2023 y prevé un crecimiento del 1,1% en 2024. El Tesoro estadounidense afirma en cambio que las sanciones están perjudicando a Rusia, ya que han recortado un 5% el crecimiento económico que podría haber tenido en los dos últimos años.