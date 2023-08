¿Cómo afecta su cuarta imputación judicial en el camino de Trump hacia la Casa Blanca en 2024?

En toda la historia de Estados Unidos un expresidente ha sido imputado solo cuatro veces. Esta generación ha presenciado las cuatro. Todas contra el mismo hombre: Donald Trump. Y todas han sucedido este año. El verano de las imputaciones. La más reciente viene de un Gran Jurado en Georgia, que le acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado.

Trump fue acusado de 13 cargos, incluyendo racketeering (asociación delictiva), según la ley de Georgia, por planear robar las elecciones al presidente Joe Biden, quien ganó el estado por menos de 12.000 votos. También se acusó a dieciocho coconspiradores. Si es condenado, Trump podría enfrentar al menos cinco años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares o tres veces la cantidad de cualquier valor pecuniario que haya obtenido del plan para interferir en los resultados de las elecciones. «La acusación alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnar las elecciones, los acusados participaron en una empresa criminal de asociación delictiva para revertir el resultado de las elecciones de Georgia», dijo la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, al momento de anunciar el avance del caso. También ha trascendido que quieren un juicio rápido que suceda en los próximos seis meses.

A esta cuarta imputación se suman los relacionados con la insurrección del 6 de enero de 2021, la retención de documentos clasificados después de dejar el cargo y el pago ilegal a la exactriz porno Stormy Daniels en 2016.

La gran pregunta es si todo esto significa daño para la campaña de Trump de cara a 2024. Pero la respuesta no es clara. Entre votantes republicanos sigue siendo el favorito a las primarias, con un promedio de casi el 40% de apoyo por delante del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. La realidad es que las acusaciones anteriores fueron fáciles de ignorar para su base, y es probable que la última siga esa tendencia.

Es difícil saber exactamente qué sucederá ahora que Trump ha sido acusado por cuarta vez. Los cargos en el caso de Georgia son graves y tienen implicaciones directas para la democracia, dado que Trump ha rechazado repetidamente comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 cuando se le preguntó directamente. Aunque los votantes republicanos pueden apoyarlo en eso, no está claro si esto hará que los moderados e independientes se alejen del expresidente de cara a la elección general, que apunta será contra Joe Biden.

Lo cierto también es que, igual a los casos contra Trump en Nueva York, Florida y Washington, el caso de Georgia podría extenderse hasta la temporada de campaña de 2024, e incluso más allá de las elecciones. Si el magnate gana los comicios del próximo año, es probable que cualquier cargo federal no resuelto quede sin efecto bajo la política del Departamento de Justicia de larga data de que un presidente en funciones no puede ser acusado. Pero no está claro si lo mismo sería cierto para los cargos estatales presentados en los casos de Nueva York y Georgia. Y si Trump fuera condenado por alguno de los cargos, estatales o federales, también se crearía una pregunta constitucional: ¿Podría Trump perdonarse a sí mismo en el futuro? Los abogados se cuestiona entre ellos la respuesta.

Pero, por ahora, como se dice aquí en Washington, «It’s all about the optics», esa frase que normalmente se usa para explicar la importancia de cómo se perciben las cosas. En total son 91 cargos los que tiene encima y seguramente cinco fechas de juicios entre ahora y mayo. De momento, las acusaciones lo favorecen en las primarias, pues sus seguidores están convencidos que es una carecería de brujas, no les importa la verdad o de dónde venga.