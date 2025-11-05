Condenados en Marruecos dos jóvenes de la Generación Z por llevar camisetas con el lema "Palestina libre"

El Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó el martes a prisión a dos jóvenes detenidos durante las protestas de la "Generación Z". Se les acusó, entre otras cosas, de llevar camisetas con el lema "Palestina Libre" y reivindicaciones del derecho a la salud y la educación.

Uno de ellos fue condenado a dos meses de prisión y el otro de cuatro de cuatro meses. El dueño de la imprenta que produjo las camisetas en cuestión fue condenado a un mes de prisión.

Los dos jóvenes fueron arrestados el lunes 6 de octubre durante una manifestación de GenZ212 en Rabat. Vestían camisetas de la selección nacional con mensajes de apoyo a Palestina y a los derechos a la salud y la educación. La investigación reveló que habían mandado imprimir estas consignas en una imprenta de la medina de la cañpital, lo que condujo el arresto del propietario por incitación, informan medios marroquíes.