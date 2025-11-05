Zohran Mamdani, el joven alcalde de Nueva York que viaja en metro y viste de Uniqlo o con ropa de segunda mano

A sus 34 años Zohran Mamdani ya ha reescrito parte de la historia política de Nueva York. El martes se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el aspirante a la alcaldía con mayor número de votos en más de medio siglo. Nacido en Kampala, Uganda, llegó a la Gran Manzana con siete años y creció en un entorno profundamente multicultural, el misma que ahora reivindica desde su alcaldía. Es hijo de una cineasta india galardonada internacionalmente, Mira Nair, y un académico ugandés profesor en Columbia University, Mahmood Mamdani. Su biografía encarna el último ejemplo del sueño americano, llegar, trabajar y abrirse camino en Nueva York sin renunciar a la identidad.

Se graduó en Gobierno y Ciencias Políticas en el Bowdoin College de Maine, y tras licenciarse regresó a su barrio, Astoria, en Queens, uno de los condados más diversos del mundo debido al gran número de extranjeros, donde trabajó en una organización comunitaria. Se dedicó unos años a asesorar en cuestiones de vivienda y defender a los inquilinos, sobre todo durante la crisis inmobiliaria, apoyó a los taxistas en su lucha contra la compañía Uber, y en el 2020 fue elegido asambleísta estatal en Nueva York de su distrito. Esa fue su primera gran victoria política, tras derrotar a una importante figura del establishment demócrata, una historia muy parecida a la ocurrida el martes.

Su estilo ha conquistado a los votantes, por la coherencia entre su imagen y su discurso. Es humilde y cercano en el trato, pero también en las apariencias, porque el nuevo alcalde viste de Uniqlo, una marca de ropa china económica que según confesó en una entrevista le parece ¨muy fiable¨ dijo en una entrevista ¨es abrir el armario y encontrar diez camisas y diez pantalones iguales¨. Mamdani luce un reloj Casio, anillos con historias familiares inscritas y es fan de la ropa de segunda mano que suele comprar en una tienda de ropa militar. Detrás de su estilismo, que no pretende impresionar sino comunicar, está su esposa, Rama Duwaji, una ilustradora de 28 años nacida en Tanzania.

Con su carisma, el nuevo alcalde neoyorquino ha cambiado los cimientos de la política estadounidense donde su afiliación al DSA (Socialista demócratas de EE. UU., por sus siglas en inglés) lo que lo convierte en una excepción dentro de un sistema puramente bipartidista. Ha conectado directamente con sus votantes, sobre todo con los jóvenes, a través de las redes sociales. De hecho, su primer mensaje tras conocerse la victoria fue un video publicado en X que simulaba un trayecto en metro y anunciaba la ¨siguiente y última palabra¨ antes de llegar a la estación de City Hall, donde se encuentra el ayuntamiento.