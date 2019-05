Corea del Norte lanza varios misiles de corto alcance hacia el Mar de Japón

Corea del Norte ha disparado este sábado una andanada de proyectiles de corto alcance en dirección al mar del Este en un aparente gesto de frustración por el estancamiento de las conversaciones nucleares estancadas con Estados Unidos, según ha confirmado el Estado Mayor Conjunto (JCS, según sus siglas en inglés) de Corea del Sur, y estiman los analistas consultados por medios oficiales surcoreanos y Reuters.

Los proyectiles fueron disparados desde áreas cercanas a la ciudad costera oriental de Wonsan, entre las 9.06 a.m. y las 9.27 a.m; un número todavía no concretado, lanzados desde su sistema de lanzacohetes múltiples de 300 mm, como parte de los ejercicios de sus unidades de artillería o para probar nuevos desarrollos en su sistema de armas.

Sea como fuere, parece una prueba similar a la ocurrida en marzo de 2014, cuando los norcoreanos lanzaron cuatro proyectiles de corto alcance, parte de un nuevo sistema de lanzamiento, los cuales volaron alrededor de 150 kilómetros. Los proyectiles de hoy han mostrado trayectorias similares a los lanzamientos de 2014.

La Presidencia de Corea del Sur ha instado a su vecino a "detener todo acto que pudiera intensificar la tensión militar en la península" tras confirmar el lanzamiento.

"Esperamos que Corea del Norte se sume activamente a los esfuerzos para reanudar rápidamente las conversaciones de desnuclearización", ha añadido una portavoz de la Presidencia en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.