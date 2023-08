Los “crímenes de guerra generalizados” en Sudán

“Se están cometiendo en Sudán crímenes de guerra generalizados mientras el conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán arrasa el país”, asegura la ONG Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Publicado este jueves, el trabajo titulado ‘Death Came To Our Home’: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan’ (‘La muerte llegó a casa: crímenes de guerra y sufrimiento civil en Sudán’, en español) documenta un elevado número de muertes de civiles registradas “tanto en ataques deliberados como en agresiones indiscriminadas” de las dos partes enfrentadas en el conflicto que vive el país africano.

Desde el pasado 15 de abril se disputan el poder en Sudán las Fuerzas Armadas sudanesas, lideradas por el general Abdel Fattah al Burhan, jefe del Consejo Soberano de Sudán, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias ‘Hemedti’, como consecuencia del fracaso del proceso de transición democrática que aspiraba a integrar a las segundas en el seno de las primeras.

Asimismo, el informe de Amnistía Internacional da cuenta de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, ataques selectivos contra bienes de carácter civil como hospitales e iglesias, y saqueos generalizados, principalmente en Jartum y Darfur Occidental. En este último territorio, la ONG documenta ataques de milicias árabes con el apoyo de paramilitares de las Fuerzas de Acción Rápida y la huida de población de etnia masalit a la vecina Chad.

Amnistía denuncia crímenes de guerra generalizados en Sudán por los enfrentamientos entre las RSF y el Ejército EUROPAPRESS

No hay dudas para Amnistía de que algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas –incluidos ataques contra la población civil y contra infraestructura humanitaria, violaciones y otros actos de violencia sexual y saqueos- constituyen “crímenes de guerra”. A menudo, además, los ataques se producen en zonas urbanas densamente pobladas, según la ONG. El informe de la entidad hace además hincapié en cómo también niños se han visto atrapados en el fuego cruzado entre ambas partes del conflicto.

Según la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, “civiles de todo Sudán sufren un horror inimaginable cada día que pasa mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas sudanesas compiten temerariamente por el control del territorio”.

“Matan a personas en el interior de sus casas o mientras buscan desesperadamente comida, agua y medicamentos; atrapadas en el fuego cruzado mientras huyen o tiroteadas deliberadamente en ataques selectivos. Miembros de las partes enfrentadas han violado y sometido a otras formas de violencia sexual a decenas de mujeres y niñas, algunas de tan sólo 12 años. No hay lugares seguros”, asevera Callamard.

La ONG insta a ambos bandos del conflicto a “dejar de atacar a la población civil y garantizar el paso seguro de quienes buscan seguridad”. “Deben adoptarse medidas urgentes para garantizar justicia y reparación a víctimas y sobrevivientes”, exigen los responsables de Amnistía Internacional. Por otra parte, la entidad pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que amplíe “sin demora el embargo de armas vigente actualmente en Darfur a todo Sudán y garantice su cumplimiento”.