La debacle de Biden en el primer debate con Trump apenas le pasa factura en las encuestas

La prensa y el establishment liberal despellejó a Joe Biden tras su pésima actuación en el primer debate electoral frente a Donald Trump de cara a las presidenciales del próximo 5 de noviembre. «Me encanta Joe Biden. Creo que su presidencia ha sido un éxito rotundo, pero pasó gran parte de la noche con la boca abierta y los ojos desorbitados de un lado a otro. No pudo comprobar los hechos de nada de lo que dijo Donald Trump. Falló un tiro tras otro tras otro», expresó el presentador de referencia de la MSNBC, Joe Scarborough. En palabras de Scarborough, uno de los pocos comentaristas políticos a los que Biden escucha y respeta, se trata de «la última oportunidad para que los demócratas decidan si este hombre que conocemos y amamos desde hace mucho tiempo está a la altura de presentarse».

No fue la única crítica lapidaria contra el veterano líder demócrata. En las páginas de The New York Times –cuyo editorial resultó igualmente contundente–, el columnista Thomas L. Friedman, amigo personal del propio Biden, reconoció haber llorado viendo el debate desde la habitación de un hotel en Lisboa. «No puedo recordar un momento más desgarrador en la historia de las campañas presidenciales en mi vida», escribe Friedman en el arranque del artículo, en el que añade que «Joe Biden, un buen hombre y un buen presidente, no tiene por qué presentarse a la reelección».

Su biógrafo Evan Osnos tampoco se quedó callado y declaró que el presidente era «una persona claramente disminuida respecto a donde estaba» hace cuatro años. Y en la emisión en directo de la CNN, el analista demócrata Van Jones confesó, casi entre lágrimas, que Biden «es un buen hombre. Ama a su país. Lo está haciendo lo mejor que puede. Pero esta noche tenía que superar una prueba para restaurar la confianza del país y de la base, y no lo ha conseguido». La nota cómica la puso, como suele ser habitual, Jon Stewart en su show en Comedy Central: «No soy un experto en política, pero mientras Biden se preparaba [para el debate] en Camp David durante una semana... ¿alguien mencionó que también estaría ante las cámaras?».

Pero el debate y las reacciones, demoledoras para los demócratas y en especial para su candidato, que combate por levantar los ánimos de su equipo de campaña y los donantes, quizá no hayan sido tan malas, según las encuestas. Un sondeo de Ipsos, realizado en dos oleadas de votantes probables en los días previos e inmediatamente posteriores al debate, concluye que la mayoría de los «potenciales votantes» que vieron el primer debate presidencial de 2024 consideraron que Trump estuvo más acertado. Aun así, menos de la mitad de estos espectadores consideraron que su actuación fuera «buena o excelente». La encuesta también recoge que la confianza en la aptitud mental y física de Biden para ser presidente disminuyó ligeramente tras el debate, especialmente entre el electorado demócrata.

Sin embargo, a pesar de la baja valoración de la actuación de Biden, muchos votantes potenciales aseguran que siguen considerando la posibilidad de votar por él. De hecho, son «pocos» los encuestados que ya no se plantean votarlo, según Ipsos. Entre los encuestados que completaron tanto la encuesta previa como la posterior al debate, solo un 4 por ciento considera en menor medida votar a Biden. En comparación, un 2 por ciento está considerando menos votar a Trump tras el debate.

En conjunto, en la oleada previa al debate, el 44 por ciento de los encuestados declararon que estaban considerando votar a Biden. Esta cifra no cambió en la oleada posterior al debate, en la que el 46 por ciento dijo lo mismo del demócrata. El porcentaje de encuestados que consideraban votar a Trump (44 por ciento antes del debate, 44 por ciento después) y al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr. (18 por ciento antes del debate, 18 por ciento después) tampoco varió. En resumen, Biden sigue en la pelea.