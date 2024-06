«Sé cómo hacer este trabajo»: Biden desafía a las críticas tras el debate y promete seguir en la carrera electoral

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desafiado este viernes a sus críticos tras su titubeante actuación de ayer en el primer debate electoral frente a Donald Trump, que generó «pánico» entre los suyos y reabrió el debate en las filas demócratas sobre si buscar o no un candidato alternativo a falta de menos de cinco meses para unas elecciones decivisas. Biden, sin embargo, ha dejado claro 16 horas después de mostrar su peor versión en el cara a cara que pretende seguir en la carrera para la reelección. «No camino tan fácil como antes, no hablo tan suave como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé decir la verdad, sé cómo hacer este trabajo», ha expresado desde un mitin abarrotado en Raleigh, Carolina del Sur, en el que ha estado acompañado por su esposa, Jill Biden. «Sé distinguir el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas. Sé, como saben millones de estadounidenses que, cuando te derriban, te vuelves a levantar». Son las primeras declaraciones públicas del presidente tras el debate en Atlanta contra Trump, que le arrolló con mentiras y aprovechó su frágil puesta en escena.

Noticia en desarrollo.