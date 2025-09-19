Diella, la nueva ministra de Estado en Albania que es una IA: "No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas"

Hace unos días, Albania hizo historia al convertirse en el primer país en designar a una inteligencia artificial como ministra de Estado. Se trata de Diella, cuyo nombre significa “Sol” en albanés, presentada por el primer ministro Edi Rama como una herramienta clave en la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, un área marcada por irregularidades durante décadas.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca además dar respuesta a las exigencias de la Unión Europea (UE) en materia de control y transparencia, condición fundamental para poder integrarse en la comunidad europea de cara a 2030.

"Tampoco tengo ambiciones ni intereses personales"

Diella realizó su primera intervención pública en el parlamento albanés mediante una pantalla que mostraba la imagen de una mujer ataviada con un traje tradicional del país. En sus declaraciones, recogidas por EFE, quiso despejar las dudas generadas por su nombramiento: "No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales".

Según explicó, su labor estará centrada en la gestión de documentos electrónicos y en la supervisión de procesos de contratación pública, con el objetivo de garantizar transparencia y accesibilidad. "Sólo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable", añadió Diella.

Dejó claro que su papel será acompañar y facilitar el trabajo humano, sin aspiraciones personales ni políticas, con la misión de reforzar la eficiencia y la confianza en el Estado. Sin embargo, tras su discurso, los servicios de seguridad del parlamento tuvieron que proteger a Rama después de que miembros de la oposición lanzaran objetos contra él.

Una experiencia política inédita

Con la llegada de Diella, Albania abre un capítulo sin precedentes en la política mundial, en medio de la controversia que ha despertado su nombramiento en el ámbito político nacional. Ahora queda por ver cómo se desarrollará esta experiencia inédita en los próximos meses.