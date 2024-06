El grupo armamentístico franco-alemán KNDS formaliza la creación de una filial en Ucrania para reparar los Leopard y los obuses Caesar

El grupo armamentista franco-alemán KNDS, que ha formalizado este viernes en París la creación de una filial en Ucrania, en presencia del presidente Zelenski. KNDS, uno de los principales actores europeos en el sector de armas terrestres –fabrica carros de combate, sistemas de artillería y los cañones César que Francia entrega a Kiev– se instalará en Ucrania. Este acuerdo se produce tras el anuncio del canciller alemán, Olaf Scholz, y del presidente francés, Emmanuel Macron, de una iniciativa para la producción local en Ucrania de piezas de repuesto, municiones y, eventualmente, equipo militar completo.

El conglomerado especializado en armas terrestres KNDS, que reúne a la alemana Krauss-Maffei Wegmann (KMW) y a la francesa Nexter, fabricante del cañón César, tiene como objetivo agilizar el mantenimiento y la reparación del material militar ya entregado por KNDS y dañado por la guerra. Así, se hará cargos de los tanques Leopard y de los obuses Panzerhaubitze 2000, en el lado del KMW, y los famosos cañones Caesar, por parte de Nexter. La idea es dar prioridad a la fabricación en Ucrania de las piezas que se estropean más rápidamente y así “ simplificar las cuestiones logísticas” , explicaron el viernes personas cercanas a Lecornu.

Otra buena noticia para Ucrania es el anuncio del presidente Joe Biden de conceder 225 millones de dólares en nueva ayuda estadounidense al presidente Volodimir Zelenski. También presentó, por primera vez, una disculpa pública al presidente ucraniano por el retraso de meses en la asistencia militar estadounidense que permitió a Rusia lograr avances en el campo de batalla. El presidente insistió en que Estados Unidos apoya a Ucrania a largo plazo. "Siempre estamos aquí. Completamente. Totalmente".

La OTAN pide más armas para Kiev

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió en Estocolmo que el derecho internacional permite a Ucrania atacar objetivos militares en territorio ruso y a la Alianza a ayudar a ese país. "Ucrania tiene derecho a la autodefensa y, nosotros, a ayudarla en esa tarea", dijo Stoltenberg en rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en la base militar de Berga, al sur de Estocolmo.

Stoltenberg sostuvo que Rusia "violó" las leyes internacionales al atacar a un vecino "pacífico" que no suponía una "amenaza real" y señaló además que Moscú ha abierto un nuevo frente en el noreste, atacando la región de Járkov. La OTAN trabaja en crear el mejor marco para apoyar a Ucrania, con compromisos financieros a largo plazo para ser "más predecibles y responsables", apuntó Stoltenberg.

"Hemos enviado un claro mensaje a Moscú. No puede esperar a que nos vayamos de Ucrania. La paradoja es que cuanto más fuerte sea nuestro compromiso con Ucrania a largo plazo, más pronto nos acercaremos al final", afirmó. El secretario general de la Alianza aseguró no obstante que no hay ninguna amenaza militar concreta contra los países miembros a medio plazo, y resaltó que la OTAN representa el 50 % de la capacidad militar mundial y es la alianza militar "más fuerte del mundo y de la historia".

Suecia contribuirá a la vigilancia aérea en el Báltico

La visita de Stoltenberg, que el jueves había estado también en Finlandia, ocurre tres meses después de que Suecia formalizase su ingreso en la OTAN, un año después que el país vecino. Kristersson aprovechó la comparecencia para anunciar que su Gobierno ha dado luz verde hoy a las Fuerzas Armadas para participar en la misión de vigilancia aérea del Báltico.

"La entrada en la OTAN supone un nuevo modo de pensar para nosotros, ahora compartimos el Báltico con todos los países miembros y eso supone un gran cambio mental", afirmó Kristersson. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció ayer la cesión a Ucrania de cazas Mirage 2000-5, mientras Suecia no ha tomado todavía una decisión final sobre el envío de cazas Gripen a Kiev.

"No hemos descartado su uso, sino que seguimos planeando una eventual contribución más tarde. Recibimos un claro mensaje de la coalición de los F-16 de que lo importante ahora es reforzar la capacidad militar", dijo el jefe de Gobierno sueco. Kristersson resaltó que actuar de forma sincronizada es la mejor forma para beneficiar a Ucrania.