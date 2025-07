Egipto suspende a un popular cantante por el beso de una fan en un concierto

El cantante libanés Ragheb Alama ha sido suspendido temporalmente por el Sindicato de Músicos de Egipto por "vulnerar las normas y costumbres del país" durante un concierto tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se ve a una fan subiendo al escenario y besando al artista, informa Efe.

El director del Sindicato de Músicos, Mustafa Kamel, señaló en un comunicado que ha observado "un comportamiento vergonzoso que viola todas las costumbres, tradiciones y valores sociales egipcios. Nunca nos hemos acostumbrado a esto en nuestro país, y no permitiremos que se repita en la tierra de Umm Kulthum, Abdel Wahab, Halim y los grandes del arte árabe".

El sindicato convocó a Ragheb Alama y al propietario del establecimiento que albergó el evento a su sede para investigar lo ocurrido, y suspendió el permiso de trabajo del cantante a la espera de su comparecencia.

El cantante libanés respondió en las últimas horas a las acusaciones durante una intervención telefónica en el programa televisivo Akher al Nahar, donde dijo que la situación ha sido malinterpretada, ya que lo que ocurrió fue que "la chica, llena de alegría, me agarró mientras bajaba del escenario y me besó. El beso no fue en la boca, juro por Dios que esto no sucedió”, aseguró.

Alama afirmó su pleno respeto por el público y el pueblo egipcios, y añadió que responsabiliza a los organizadores porque "la gente subía al escenario, y yo respeto al público... soy plenamente consciente de que el turismo en Egipto es una gran responsabilidad".

"Me comuniqué con el jefe del sindicato, Mustafa Kamel, y él comprendió mi postura. Respeto la decisión del sindicato y me pongo a su disposición. Si Dios quiere, visitaré el sindicato la próxima semana", concluyó el artista.

Ragheb Alama es un cantante reconocido en el mundo árabe, saltó a la fama en los años 80 tras participar en el concurso televisivo libanés "Studio El Fan" y su trayectoria incluye colaboraciones internacionales con artistas como Shakira.