"No es normal": un piloto comercial maniobra de emergencia para evitar el choque con un bombardero

Un piloto de avión comercial se vio obligado a realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión con un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos mientras sobrevolaba el estado de Dakota del Norte. El incidente, que causó momentos de tensión a bordo del vuelo DL3788, operado por SkyWest Airlines, tuvo lugar mientras cubría la ruta entre Minneapolis-Saint Paul y la ciudad de Minot, también en Dakota del Norte.

Según han informado medios internacionales, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando el avión comercial iniciaba su fase de descenso. En ese momento, el piloto avistó un bombardero B-52 Stratofortress que volaba en una trayectoria de cruce, lo que le obligó a ejecutar una "maniobra agresiva" para evitar una posible colisión aérea.

Algunos pasajeros del vuelo compartieron vídeos del momento, en los que se escucha al piloto disculparse por la brusca maniobra. "Frente a ustedes, a la derecha, probablemente vieron el avión que se acercaba hacia nosotros. Nadie nos avisó, así que tuvimos que continuar", explicó el comandante a través del sistema de megafonía.

El piloto, que confiaba en la información de la torre de control, reconoció que en un primer momento pensó que se trataba de una aeronave de menor tamaño: "Miré y vi el avión que venía en una trayectoria convergente con la nuestra (...) era un avión militar (...) no sé a qué velocidad volaban, pero era claramente mucho más rápido que nosotros", relató.

La Fuerza Aérea apunta a los controladores

Ante la situación, decidió realizar un giro para colocarse detrás de la otra aeronave, considerando que era la opción más segura en ese momento. "Lamento mucho la maniobra tan brusca. Me sorprendió por completo. Esto no es algo habitual (...) No entiendo por qué no nos avisaron, especialmente cuando la Fuerza Aérea sí dispone de radar", añadió, concluyendo con nuevas disculpas a los pasajeros.

Por su parte, la aerolínea SkyWest confirmó al New York Post que el vuelo "aterrizó sin contratiempos en Minot tras recibir autorización de aproximación por parte de la torre, aunque se vio obligado a realizar una aproximación frustrada tras detectar otra aeronave en su trayectoria". La compañía también ha iniciado una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, al igual que la Administración Federal de Aviación (FAA), que anunció este lunes la apertura de un expediente sobre el incidente.

Desde la Fuerza Aérea de Estados Unidos han atribuido la falta de coordinación a un error por parte de los controladores aéreos, señalando que no se informó a la tripulación del B-52 sobre la proximidad del avión comercial. Además, según informa ABC News, el aeropuerto de Minot es una instalación clasificada como de Clase D, lo que significa que no cuenta con radar propio y opera bajo reglas de vuelo visual (VFR), lo que puede limitar la conciencia situacional en determinadas circunstancias.