El 51% alerta del riesgo de otra Guerra Fría

La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y el consiguiente desplome de los gobiernos comunistas como fichas de un dominó, supuso el principio del fin de la Guerra Fría. O, al menos, así lo pensamos durante años con inquilinos evanescentes en el Krem-lin y un cadavérico tránsito del régimen estalinista de Moscú hacia algo parecido a una economía productiva y de mercado. Con Vladimir Putin asentado en la Plaza Roja, y animado por una cierta recuperación financiera, Rusia, siempre nostálgica de sus tiempos de potencia alternativa a Estados Unidos, ha sido capaz de actuar en varios escenarios del mundo de forma unilateral y tomar posiciones ambiciosas en el ámbito geoestratégico. La tensión con Occidente en Siria y Ucrania ha hecho pensar a muchos observadores en la reedición de los tiempos del antiguo telón de acero. El 51% de los encuestados por NC Report así lo cree, mientras que el 29,4% piensa que no, un porcentaje que sube hasta el 33,3% en el caso de las personas entre los 18 y 34 años. Para los españoles, el responsable de estos convulsos momentos de tensión en el mundo está muy claro. Para el 47,1%, Vladimir Putin es un amenaza para la paz, posición que no comparte el 29,8% de los preguntados. Es significativo que exista casi la misma proporción (23,1%) que no sabe o no contesta. En esta línea, de nuevo ese 47,1% considera que la presión internacional por medio de sanciones a Rusia es insuficiente. Aquí, el 28,4% discrepa. Una mayoría del 53,9% opina que la OTAN debería reforzarse ante una amenaza creciente, que en el caso de los mayores de 55 años llega al 57,1%. La paz no está asegurada. Nunca lo estuvo. Se trata de pelear por ella.