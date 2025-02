Elecciones en Alemania: estos serán los resultados según los últimos sondeos

En tan solo dos días, millones de ciudadanos alemanes acudirán a los colegios electorales para depositar sus votos y definir la composición del nuevo Bundestag, que a su vez elegirá al próximo canciller del país. Se trata de unas elecciones anticipadas, convocadas por el actual líder, Olaf Scholz, después de que su gobierno en coalición se desmoronara en noviembre de 2024, tras la destitución del ministro de Finanzas y líder del Partido Liberal (FDP), Christian Lindner.

Se espera que de esta convocatoria surja un nuevo gobierno de coalición, ya que el sistema electoral alemán dificulta que una única fuerza política obtenga la mayoría absoluta en el parlamento. Sin embargo, la composición del futuro Ejecutivo sigue siendo una incógnita. Lo único claro hasta ahora es la negativa de los principales partidos a pactar con la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), manteniendo así el llamado cordón sanitario.

Esta postura llegó a tambalearse después de que Friedrich Merz, líder de la Unión Democristiana de Alemania (CDU), aceptara los votos de AfD para aprobar una moción no vinculante sobre migración. No obstante, tras las críticas, Merz rectificó y afirmó que "no pactaremos de ninguna manera con la AfD". Con quien tampoco parece dispuesto a negociar es con el canciller Scholz, líder del Partido Socialdemócrata (SPD). Ambos descartaron la posibilidad de un acuerdo durante un debate celebrado el pasado lunes, asegurando que era "improbable".

Esto dicen los sondeos

Desde hace semanas, la CDU de Friedrich Merz lidera las encuestas de cara a las elecciones del 23 de febrero. Los últimos sondeos apuntan a que podría obtener alrededor del 30% de los votos, consolidándose como el favorito. Le sigue AfD, encabezada por Alice Weidel, que, de confirmarse las previsiones, alcanzaría un resultado histórico con cerca del 21% de los votos, aunque su entrada en el gobierno sigue siendo improbable debido al rechazo del resto de partidos.

En tercer lugar se encuentra el Partido Socialdemócrata (CDU) de Scholz, que ronda el 15% de intención de voto. Esto supondría una pérdida de 12,3 puntos respecto a las últimas elecciones federales, lo que lo encaminaría hacia uno de sus peores resultados, ya que tradicionalmente ha superado el umbral del 20%.

La CDU es seguida de cerca por Los Verdes, liderados por Robert Habeck, que podrían alcanzar aproximadamente el 13% de los votos. En una situación más delicada se encuentra el Partido Liberal (FDP), que también formó parte de la coalición "semáforo", pero que corre el riesgo de quedarse fuera del Bundestag, ya que las encuestas le otorgan apenas un 4% de los votos, por debajo del 5% mínimo necesario para obtener representación parlamentaria.

Por otro lado, La Izquierda ha repuntado en los últimos sondeos y lograría mantenerse en el Bundestag con una estimación del 6% de los votos. Mientras tanto, el partido BSW (Por la Razón y la Justicia) rondaría el 4%, quedándose al borde de la representación parlamentaria.