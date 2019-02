El pasado 23 de enero, Juan Guaidó desafiaba al chavismo y, por ende, a Nicolás Maduro, tras jurar el cargo como presidente de Venezuela. Un gesto que no se quedó en papel mojado; de puertas para adentro, Guaidó cuenta con el reconocimiento de muchos sectores poblacionales del país, amén de, incluso, altos cargos militares; de puertas para afuera, el Parlamento Europeo, Estados Unidos y naciones como España, Alemania y Reino Unido este próximo lunes, validaron y validarán al presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó no está solo: pocos precedentes en la historia existen que hayan contado con una aprobación tan global, tan internacional: tan real, al fin y al cabo.

El apoyo no llega solo a nivel institucional. Todo lo contrario: los pueblos, la gente "de calle" aúpa fervientemente a Guaidó. España, por ejemplo, a pesar de no validar aún al político venezolano de manera oficial, sí que refleja el respaldo con el que cuenta el presidente. En Barcelona, esta mañana, cientos de personas se agrupaban en la Plaza Catalunya para expresar su rechazo a Nicolás Maduro, a grito de "Maduro, dictador". Allí estaban, también, dirigentes políticos nacionales tales como Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña; Javier Nart, eurodiputado del grupo; y Xavier García Albiol, ex presidente del PP catalán. En Vitoria, más de lo mismo: la Plaza de la Virgen Blanca se llenaba de venezolanos y simpatizantes de Guaidó, además de representantes de PNV (el presidente del ABB, José Antonio Suso), PP (el presidente de la formación allí, Iñaki Oyarzábal; la candidata a la alcaldía, Leticia Comerón; y la parlamentaria Laura Garrido) y Ciudadanos, amén de residentes venezolanos que viven en la zona.

En el otro extremo, en el sur peninsular, en Sevilla, también ha habido concentraciones arropando el cambio: algunos manifestantes exiliados no podían contener las lágrimas ante el conato de cambio que parece articularse en una pequeña parte de Latinoamérica. Un poco más al este, en Murcia, cerca de 300 personas y altos cargos del gobierno autonómico (el secretario general del PP de allí, Miguel Ángel Miralles; el diputado nacional popular, Javier Ruano; o la conmsejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás) también clamaban por un cambio real en Venezuela con pancartas llenas de mensajes reivindicativos: "Murcia con Guaidó", "Murcia con Venezuela" o "Muerte a la narcodictadura. Castro comunista. Venezuela libre" se podía leer en algunos de los letreros. Incluso en estos instantes se está produciendo una nueva concentración protesta en la capital, en Madrid, en plena Puerta del Sol, en la que participan Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia autonómica popular, y Javier Maroto, vicesecretario de Organización.

A escasas 48 horas de que el Ejecutivo nacional reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela, este ya cuenta con el apoyo más significativo: el de (casi) toda la sociedad en su conjunto.