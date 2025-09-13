Esta es la autopista marítima que conecta a los carteles sudamericanos de la droga con Europa

Un mensaje con un emoji de Papá Noel enviado desde Dubái marcó el inicio de un fallido intento de contrabando que terminó en una de las mayores operaciones antidroga en la historia de Irlanda. Un pescador ucraniano y un desempleado británico navegaban hacia el Mar de Irlanda para recoger cocaína de un carguero, el MV Matthew, cuando las autoridades intervinieron. El plan pretendía introducir más de 2,2 toneladas de droga a Reino Unido y Europa, pero terminó con ocho hombres condenados a un total de 129 años de prisión y toda la cocaína destruida.

La operación reveló la creciente presión que enfrentan los países europeos por el tráfico de drogas desde Sudamérica. El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC) asegura que vigila hasta 600 barcos sospechosos al día, aunque reconoce que la falta de recursos impide interceptar muchos de ellos. En 2024, solo en Reino Unido se consumieron 117 toneladas de cocaína, mientras que las muertes relacionadas con esta droga se multiplicaron por diez desde 2011.

Los carteles han recurrido a nuevas tácticas para eludir los controles en puertos reforzados como Róterdam o Amberes. Una de ellas es el trasvase en alta mar: grandes buques descargan la mercancía en embarcaciones más pequeñas que luego la trasladan a tierra. Este método convierte a la costa irlandesa —con casi 3.200 kilómetros y escasa vigilancia naval y aérea— en un punto especialmente vulnerable. Expertos militares describen sus aguas como una auténtica “superautopista del narcotráfico”.

A pesar de sus limitados medios, las fuerzas irlandesas lograron abordar este carguero con apoyo aéreo y operaciones de comandos, incautando un alijo valorado en casi 200 millones de dólares. Sin embargo, los especialistas advierten que este éxito no debe ocultar la magnitud del problema: incluso si se intercepta parte de la droga, gran cantidad sigue llegando a Europa. “Si envían 20 toneladas y atrapamos algunas, todavía logran pasar la mayoría”, admitió un excomandante naval.

El gobierno de Irlanda ha anunciado un aumento del presupuesto en defensa y más recursos para la vigilancia marítima. No obstante, los carteles sudamericanos cuentan con redes cada vez más sofisticadas y un flujo constante de cargamentos. La batalla contra estas nuevas vías del narcotráfico continúa abierta en el Atlántico.