Estados Unidos denuncia las elecciones «increíblemente antidemocráticas» en Rusia

El proceso que extendió por otros seis años el mandato de Vladimir Putin al frente de la Federación Rusa ha sido fuertemente criticado por varios actores de la comunidad internacional. De manera particular se han cuestionado los esfuerzos del Kremlin para forzar la participación en este proceso de los territorios que han sido invadidos recientemente en Ucrania.

En una condena casi sin precedentes y liderada por Estados Unidos, varios países rechazan ese intento de oxigenar a Putin. El Departamento de Estado compartió un comunicado conjunto con otras naciones en la que sus responsables aseguran que «condenamos en los términos más enérgicos los intentos ilegítimos de la Federación Rusa de organizar elecciones presidenciales rusas en áreas temporalmente ocupadas dentro del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania. Celebrar elecciones en el territorio de otro Estado miembro de la ONU sin su consentimiento es un flagrante desprecio por los principios de soberanía e integridad territorial» subraya el texto.

La nota va más allá y especifica que «tales elecciones no tienen validez bajo el derecho internacional». Los países se han basado en la resolución de la Asamblea General de la ONU en 2022, que declaró que los intentos de Rusia de celebrar los llamados referendos en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, no tenían validez frente a la comunidad internacional, por lo que ahora tener comicios en ellos coordinados por Moscú no tiene sentido.

Estados Unidos ha dicho también que reitera los «llamamientos de la Asamblea General de la ONU a todos los Estados, organizaciones internacionales y agencias especializadas de las Naciones Unidas para que no reconozcan ninguna alteración del estatus de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como de cualquiera o todas las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk o Zaporiyia de Ucrania por parte de la Federación Rusa, y se abstengan de cualquier acción o negociación que pueda interpretarse como reconocimiento de tal estatus alterado», dicen.

Esta protesta internacional va acompañada del rechazo en sí mismo a unas elecciones que, sin oposición real dentro, contribuyen a reforzar la imagen de Putin. Un portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca había dicho durante el desarrollo de los comicios el fin de semana que estas «elecciones obviamente no son libres ni justas dado que el señor Putin ha encarcelado a opositores políticos y ha impedido que otros compitan contra él», explicó.

Como parte de esta contra narrativa, antes de las elecciones la inteligencia rusa había acusado a Estados Unidos de intentar «intervenir en su proceso», e incluso señaló a Washington de planear un ciberataque contra el sistema de votación en línea. Esas declaraciones vinieron sin ofrecer ninguna prueba y durante la jornada del fin de semana no se presentó ningún incidente en esta dirección.

En las últimas horas, también en Nueva York el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió el futuro de los acuerdos que buscan la no proliferación y desarme de las potencias nucleares, en una sesión que tiene lugar solo días después de que el jefe del Kremlin advirtiera que su país está listo para enfrentar una guerra nuclear con Occidente.