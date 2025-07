Estados Unidos no enviará, por ahora, armas de largo alcance a Ucrania, o al menos eso dice Donald Trump

La Administración Trump ha adoptado una postura cautelosa respecto al envío de armamento de largo alcance a Ucrania. Esta decisión llega mientras Kiev aguarda nuevo material estadounidense ante la intensificación de la ofensiva aérea rusa.

El presidente, tras amenazar a Putin con arancelessi no cesa el conflicto en cincuenta días, planteó reforzar el arsenal de Kiev. El mecanismo: venta de armamento a aliados de la OTAN para su posterior envío a Ucrania. Aunque, es cierto que Trump está utilizando los aranceles como materia de negociación, también con la Unión Europea.

Disponer de armamento de mayor alcance permitiría a Kiev golpear más profundamente en territorio ruso. Esta capacidad es vista en Ucrania y EE.UU. como una herramienta clave para forzar a Putin a negociar el fin del conflicto.

La estrategia de Washington y las discrepancias

Tras ser preguntado si planea suministrar a Ucrania armamento capaz de alcanzar el interior de Rusia, el presidente Trump fue tajante, declarando no buscar esa vía, tal y como recoge el medio Defensenews. Las advertencias de Trump representan la presión más sustancial ejercida sobre Putin en su segundo mandato.

Sin embargo, legisladores como Thom Tillis y Jeanne Shaheen expresan preocupación, temiendo que el plazo de cincuenta días conceda a Putin tiempo para ganar más territorio. Trump desestimó que cincuenta días sea un plazo excesivo, sugiriendo que podría actuar más rápidamente. "Podría ser más corto", afirmó el mandatario.

Previamente al anuncio de Trump sobre un arancel del cien por cien, una legislación bipartidista para sanciones más severas ganaba impulso en el Senado. Sin embargo, Trump argumentó que "el cien por cien cumplirá la misma función". Preguntado si su endurecimiento implicaba apoyo a Ucrania, Trump afirmó: "No estoy del lado de nadie", aludiendo a su preocupación por "la humanidad".

El armamento para Ucrania y el giro en la retórica presidencial

Funcionarios estadounidenses han indicado que aún están revisando la lista de peticiones de armamento de Ucrania, tras el anuncio de Trump de un acuerdo para que Europa suministre municiones defensivas desde existencias actuales. Las solicitudes de Kiev incluyen sistemas de defensa aérea como misiles Patriot, misiles de largo alcance ATACMS, misiles tierra-aire NASAMS y diversos tipos de artillería.

Bajo los términos del acuerdo, los miembros de la OTAN enviarían armamento a Ucrania, para luego adquirir reemplazos en Estados Unidos.

La postura de Trump hacia Putin ha experimentado un cambio notable. El presidente ha reprochado a Putin la continuidad de su ofensiva contra ciudades ucranianas, incluso tildándolo de hipócrita: "habla bonito y luego bombardea a todo el mundo". Trump ha persistido en culpar a sus predecesores de la invasión rusa de 2022, un conflicto que, según él, nunca habría ocurrido si hubiese sido reelegido.

Finalmente, en una entrevista con la BBC, Trump, al ser preguntado si confiaba en el líder ruso, hizo una pausa para responder: "No confío en casi nadie, para serle sincero. Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él".