Estos son los tres posibles escenarios de la contraofensiva ucraniana y así avanzarían las tropas

Pocas operaciones militares han dado tanto que hablar y han sido tan anunciadas como la supuesta contraofensiva ucraniana contra los invasores rusos. Sin fecha concreta, lo único que sabemos es que los dirigentes ucranianos han pedido prudencia... y tiempo. "Realmente necesitamos más tiempo, no demasiado”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el pasado 15 de mayo.

Y es que, ante la incapacidad de las tropas rusas para seguir manteniendo la iniciativa y protagonizar avances territoriales importantes más allá de las batallas que se están llevando en Bajmut y otras zonas de la región de Donetsk, Ucrania viene preparándose para, primero, frenar al enemigo, algo que parece haber conseguido, y, segundo, lanzar una fuerte ofensiva. Sin embargo, más allá de la fecha, tampoco nadie se atreve a apostar si dicha ofensiva será definitiva o solo un avance puntual. Los líderes mundiales, los altos funcionarios, los políticos, los analistas militares y los periodistas están todos tratando de adivinando cuándo comenzará, la dirección principal de su ataque y sus posibles resultados.

Pero, ¿qué ocurrirá? Aunque nadie lo diga abiertamente, son muchos los expertos y que expresan sus temores de que Ucrania no pueda doblegar al ejército ruso de un solo golpe. Incluso los funcionarios ucranianos han comenzado a llamar a la cautela y lanzan un claro mensaje: las expectativas son demasiado altas y nadie debería esperar una victoria decisiva.

Lo que sí parece claro es que al menos 12 brigadas con un total de 30.000 soldados han sido entrenadas para la ofensiva ucraniana, nueve de las cuales lo hicieron en países occidentales. Según estimaciones de Bloomberg, Kyiv habría recibido al menos 200 tanques y 300 vehículos de combate de infantería de sus socios estadounidenses y europeos para apoyar este movimiento.

Ese fue el razonamiento detrás de la reciente declaración del Secretario de Estado de los EE. UU., Anthony Blinken, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están 100% listas para una contraofensiva exitosa.

El medio ucraniano "The New Voice of Ukraine" preguntó a tres expertos militares qué se puede esperar de esta ofensiva: Yuriy Karin, columnista militar, coordinador del grupo OSINT de Resistencia a la Información; Oleksandr Kovalenko, experto militar del grupo "Resistencia a la información"; y Mykhailo Samus, director de la Red de Investigación de Nueva Geopolítica.

Según estos, las tres zonas más idóneas para lanzar un ataque a gran escala capaz de hacer daño al ejército ruso son la orilla izquierda u oriental de la región de Jerson (hacia los istmos que conducen a Crimea); la parte costera de la región de Zaporiyia (desde Zaporiyia hasta Melitopol, cortando el "corredor terrestre" hasta Crimea); y la región de Lugansk (desde Svatove en dirección este hasta la frontera estatal).

Los trabajos de preparación de esta operación son similares a los realizados antes de la liberación de la orilla derecha (occidental) del río Dnipro de la región de Jerson. Requerirá ataques con misiles y artillería en las profundidades de las áreas ucranianas ocupadas por Rusia, con ataques con cohetes para eliminar puestos de mando, almacenes de municiones, tanques de combustible, centros logísticos e instalaciones de alojamiento para el personal, dijo Samus.

"En Ucrania y en la ciencia militar occidental en general, no existe tal cosa como 'Capturemos una ciudad antes del 9 de mayo'. No hay plazos establecidos, hay condiciones para (realizar) tales operaciones. Y se están creando ahora mismo", dijo Samus.

Los expertos entrevistados por NV se niegan a especular sobre las posibles fechas de la contraofensiva y solo dicen que podría comenzar en un futuro próximo. Después de todo, el suelo está al menos preparado para soportar el movimiento de equipos pesados.

Es probable que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Valerii Zaluzhnyi, y su equipo tengan varios escenarios para una gran contraofensiva de este año, todos los expertos estuvieron de acuerdo en eso. De hecho, puede que ni siquiera se trate de un solo ataque, sino de una combinación de ellos, según la situación, dijeron los expertos.

Así, podría un avance inicial a través del río Dnipro en la zona de Jerson, seguido de una ofensiva desde Zaporiyia hacia el sur. En este caso, el ejército ucraniano puede atacar a través del Dnipro en dirección a Crimea, cortando el suministro de armas y personal desde la península ocupada en 2014 por Rusia hasta el área de Tokmak-Melitopol. Establecería las condiciones para una ofensiva ucraniana desde Zaporiyia hacia el este y obligaría a los ocupantes a retirarse hacia el este, a la devastada ciudad de Mariupol.

Esta posibilidad la contemplan los propios rusos y, así, las imágenes tomadas por satélite de la zona muestran muchos kilómetros de líneas de defensa y barreras que están preparando al norte de Melitopol.

Según la Inteligencia de Defensa del Reino Unido, Rusia ha completado tres capas de zonas defensivas a lo largo de unos 120 kilómetros de la línea del frente en la parte sur del óblast de Zaporiyia: una línea del frente de posiciones de combate avanzadas y dos líneas de defensas más elaboradas y continuas con una brecha de unos 10-20 kilómetros entre ellos.

"Aún así, incluso una defensa tan profunda no podrá detener al ejército ucraniano -cree Oleksandr Kovalenko-. Incluso que haya tantas líneas podría ser peor para los rusos ya que, después de todo, cuando la primera línea de defensa colapsa rápidamente, las fuerzas defensoras deben poder reagruparse rápidamente y retirarse de manera controlada a la segunda línea. De lo contrario, todo el frente colapsará”, dijo el analista. “Todo depende de cuán profesionalmente actúen las Fuerzas Armadas”.

La operación también podría ir en la dirección inversa: comenzando desde Zaporiyia y después de llegar al Mar de Azov, girar hacia el oeste para llegar al río Dnipro desde este lado y alcanzar la frontera administrativa de Crimea. Al mismo tiempo, las tropas ucranianas podrían lanzar un ataque secundario de distracción en la región ocupada de Lugansk.

Sin embargo, también podría comenzar con ataques de distracción a lo largo de todo el frente desde Vasylivka (en la margen izquierda del río Dnipro, al sur de Zaporiyia ) hasta la frontera estatal en el norte de Lugansk. Después de todo, este segmento parece un enorme medio anillo, con las Fuerzas de Defensa de Ucrania ocupando la circunferencia interior más corta y los rusos la exterior. Es por eso que es más fácil para las tropas de Kyiv maniobrar sus fuerzas aquí, obligando a los ocupantes a ponerse al día. Si el enemigo es sorprendido por un puñado de ataques limitados y se ve forzado a "tapar los agujeros" apresuradamente con reservas, el comando ucraniano tendrá la oportunidad de asestar un poderoso golpe en un lugar inesperado.

Además, la batalla por Bajmut servirá como un factor desestabilizador adicional para el ejército ruso, ya que ha absorbido importantes recursos enemigos y continúa haciéndolo.

Los expertos enfatizan en que una contraofensiva no debe ser vista como algo rígido y y limitado, sino que pueden lanzarse en diferentes direcciones e incluso combinar varios empujes, tantos como sean necesarios, pues la operación en sí puede durar un tiempo indefinido. De hecho, lo más probable es que se trate de varias etapas separadas.

“Cada escenario tiene un programa máximo y un programa mínimo. La fuerza mayor puede cambiarlo todo”, enfatiza Kovalenko.