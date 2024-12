Los estudiantes extranjeros en EE UU, con miedo a no poder regresar con Trump

La llegada de la futura administración norteamericana está sembrando incertidumbre en el país, incluso entre los jóvenes estudiantes extranjeros. Con las celebraciones de Navidad, muchos de ellos pusieron rumbo a sus hogares en diferentes partes del mundo, pero antes de despegar la gran mayoría recibió un email inesperado que llega por primera vez en muchos años. El anuncio advertía de que, en vistas de los potenciales cambios que pueda implantar el nuevo presidente en política de inmigración, el centro universitario y sus expertos en gestión de visados recomiendan regresar al país antes de la toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero.

Esta advertencia no nace de miedos infundados. Ya durante su presidencia durante el 2017, el republicano implementó una prohibición temporal de entrada a Estados Unidos para visitantes de países de mayoría musulmana, así como de Venezuela y Corea del Norte, argumentando cuestiones de seguridad nacional. La medida en ese momento provocó que muchas personas no pudieran regresar al país, por eso esta vez los centros educativos han preferido curarse en salud, «para evitar problemas», reza alguno de estos anuncios que en su mayoría están dirigidos a los estudiantes, pero según la cadena CNN, la Universidad de Massachusetts «extendió la alerta a miembros extranjeros de su equipo académico».

Al menos 10 universidades del país han enviado la misiva de advertencia, entre ellas se encuentran las de Brown, Pensilvania, el MIT (en Boston), y la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles (California), que ha recomendado al alumnado regresar antes porque «es especialmente importante dado que una nueva administración presidencial asumirá el cargo el 20 de enero de 2025 y, como es común, puede emitir una o más órdenes ejecutivas que afecten a los viajes a EE. UU. y al proceso de visados».

La neoyorquina Universidad Cornell recomienda también regresar antes de esa fecha y sugiere que «si no es posible, comuníquese con un asesor para sus planes de viaje y esté preparado para posibles retrasos». El centro incluso ha proporcionado una lista de los países que estuvieron en el punto de mira de la anterior administración de Trump, entre los que se encontraban Kirguistán, Nigeria, Myanmar, Sudán, Tanzania, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Yemen y Somalia. Incluso indican que China e India «podrán añadirse a la lista» y que «no es probable que los estudiantes y académicos internacionales de fuera de estas zonas» deban preocuparse porque «es poco probable que se vean afectados».

Desde hace varias semanas muchos medios nacionales han estado contando historias personales de estudiantes o profesores internacionales que han decidido no abandonar el país estas fiestas por temor a que les denieguen la entrada de nuevo a su regreso. El medio Axios cuenta la experiencia de Sercan Canbolat, director de programas Abrahámicos en la Universidad de Connecticut, que relata cómo «llegó a EE. UU. procedente de Turquía en 2014 para cursar su doctorado y por precaución no viajó fuera del país durante el primer mandato de Trump». Dice que hará lo mismo durante su segunda presidencia para «no correr riesgos porque no quiere dejar de ver a su esposa y su hija que viven en el país norteamericano».

Según el Informe Open Doors 2024, este año ha habido récord de alumnos extranjeros en las universidades del país alcanzando los cerca de 1.1 millones de estudiantes, un 7 % más que el año académico anterior. Entre todos contribuyeron a la economía estadounidense con casi 50.000 millones de dólares en 2023, porque en ocasiones pagan hasta tres veces más por la matrícula universitaria que un estudiante nacional. La mayoría de ellos son de origen indio (331.602), seguidos de estudiantes procedentes de China (277.398 alumnos).

Donald Trump es imprevisible, pero durante su campaña electoral insinuó que los estudiantes internacionales que se gradúen en instituciones educativas norteamericanas podrían recibir la famosa Green Card, residencia permanente, que te permite un estatus más seguro en el país y en la mayoría de los casos te da opción a la ciudadanía tras cinco años bajo su paraguas. El futuro mandatario ha dicho que su objetivo es centrarse en expulsar a los inmigrantes indocumentados, y en este sentido, según el portal Higher Ed Immigration, hay alrededor de 400.000 inscritos en las universidades del país. «Lo que quiero hacer y haré», apuntó el republicano durante su campaña electoral para ganar el voto de los jóvenes, «es que si te gradúas aquí deberías obtener automáticamente como parte de tu diploma una Green Card».

El futuro líder norteamericano también amenazó durante su campaña electoral que los «radicales» involucrados en manifestaciones por el conflicto entre Israel y Hamás podrían ser deportados. De nuevo, esta fue la amenaza durante sus esfuerzos para regresar a la Casa Blanca, pero no está claro que Trump tenga en mente una medida definida de inmediata aplicación en este sentido.