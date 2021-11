¿Por qué la inestabilidad política se ha instalado en Suecia?

Internacional

Desde que en 1918 implantó el sufragio universal para hombres y mujeres, Suecia se ha convertido en un ejemplo para Europa y el resto del mundo. El consenso social y político permitieron al país nórdico emprender una serie de reformas paulatinas que han consolidado una de las sociedades más igualitarias y prósperas del mundo. Sin embargo, en los últimos años la polarización política parece haberse instalado en un país acostumbrado a la estabilidad de sus Gobiernos. El auge de la derecha populista de los Demócratas Suecos (SD), que no dejan de crecer desde que irrumpieron en el Parlamento en 2010, así como la paulatina decadencia del Partido Socialdemócrata (SAP), que disfrutó de una posición hegemónica durante gran parte del siglo XX, han roto los tradicionales equilibrios entre izquierda y derecha y fragmentado el “Riksdag” (Parlamento). Sören Holmberg, politólogo de la Universidad de Gotemburgo, se pregunta “si los problemas políticos y los conflictos que tenemos realmente necesitan ocho o nueve exponentes diferentes”.

¿Por qué ha tirado la toalla Magdalena Andersson?

En un solo día, la nueva presidenta de los socialdemócratas suecos, Magdalena Andersson, ha visto cómo el Parlamento la investía como primera ministra y la humillaba horas después tumbando el proyecto de presupuestos que ella misma había redactado como ministra de Finanzas. Pero esa circunstancia, a menos de un año de las elecciones, no fue el detonante de la renuncia. Ya en 2014, tras ganar las elecciones, Stefan Löfven tuvo que gobernar su primer año de mandato con el Presupuesto de la oposición de derechas. El portazo de Los Verdes, socios de coalición durante los últimos siete años de los socialdemócratas, ha empujado a Andersson a presentar su dimisión al considerar que el Parlamento le había otorgado la confianza a un Gobierno rojiverde, no a uno monocolor socialdemócrata. Los ecologistas, en horas bajas en los sondeos, no desean tener que aplicar una presupuestos en cuya elaboración ha participado la ultraderecha.

¿Existe vacío de poder en Suecia?

No, pese a la nominación e investidura en el Parlamento, Andersson aún no ha jurado su cargo ni ha presentado su Gobierno al rey Carlos XVI Gustavo como estaba previsto este viernes. Löfven, que presentó su dimisión el 10 de noviembre, días después de que Andersson le sucediera al frente del Partido Socialdemócrata, permanece como primer ministro en funciones hasta que se constituya el próximo Gobierno.

¿Por qué dimitió Löfven un año antes?

A sus 67 años y tras siete años al frente de un Gobierno en minoría, Stefan Löfven pensaba que lo más útil para Suecia y su partido era echarse a un lado para permitir que su sucesora preparara el terreno para la reñida contienda electoral del 11 de septiembre de 2021. Una cita con las urnas en las que los sondeos vaticinan a los socialdemócratas el peor resultado de su historia. un 26% de los votos. La humillación que supuso para el antiguo líder sindical ser el primer jefe de Gobierno en activo que perdía una moción de censura en el Parlamento el pasado 21 de junio fue el acontecimiento que le convenció definitivamente para presentar su renuncia.

¿Se pueden adelantar las elecciones?

En aras de garantizar la estabilidad política, la Constitución sueca establece un mandato parlamentario fijo de cuatro años. Es decir, el posible convocar elecciones anticipadas, pero los suecos volverán a ser llamados a las urnas en el plazo que legalmente les corresponde. Dado que faltan menos de diez mese para los comicios, ni el Gobierno ni la oposición ven oportuno ni inteligente hacer votar a la población dos veces en tan estrecho margen de tiempo.

¿Qué podemos esperar tras la renuncia de Andersson?

Este mismo jueves, el presidente del Parlamento, Andreas Norlén, anunciará los pasos a seguir para resolver esta inesperada crisis política. Lo más probable es que Norlén, diputado del conservador Partido Moderado, sondee a los ocho partidos con representación parlamentaria para explorar quién dispone de apoyos suficientes para intentar formar Gobierno.

¿Quién será llamado a formar Gobierno?

Magdalena Andersson, como le pasó a su antecesor Löfven en verano pasado, es la única opción viable según la actual composición de una Cámara donde solo separa un diputado al bloque rojo (izquierda) y el boque azul (derecha), 175 escaños frente a 174 en un Parlamento de 349. Si bien Los Verdes han abandonado el Gobierno, mantienen su apoyo a líder socialdemócrata como candidata a primera ministra. Así, Andersson contaría con el voto afirmativo de los 100 parlamentarios del SAP y los 16 ecologistas, así como con la abstención de los 31 centristas y los 28 ex comunistas. La nueva votación podría celebrarse a comienzos de la próxima semana.

Precisamente, la incompatibilidad entre esto dos socios parlamentarios precipitó la moción de censura de julio y el rechazo parlamentario de los Presupuestos de 2022. Cada vez que el Gobierno llegaba a compromisos con el Partido de Izquierda aumentaban las suspicacias del Partido del Centro, que este miércoles decidió tolerar la investidura de Andersson, pero rechazó las cuentas públicas del Gobierno por la creciente influencia de los socialistas. En este difícil equilibrio entre dos aguas nadó Löfven desde las elecciones de 2018, cuando solo un pacto con centristas y liberales en enero de 2019 desbloqueó el “impasse” político que vivía Suecia desde las elecciones de septiembre.