Ex comunistas y ultraderecha unen sus votos para derribar al Gobierno sueco

En plena pandemia y a pocos días del inicio del receso vacacional, el “Riksdag” (Parlamento sueco) se reunió a las diez de la mañana de hoy para debatir la undécima moción de no confianza de su historia. La relevancia de la votación para el futuro político del país nórdico obligó a renunciar al límite de 55 diputados presentes, dado que el reglamento obliga a la presencia de sus 349 señorías. Eso sí, con la necesaria mascarilla para evitar los contagios y ocultar, de paso, la expectación de los rostros del Gobierno rojiverde del primer ministro Stefan Löfven y la oposición.

El veredicto estaba cantado desde que el jueves el partido ultraderechista Demócratas Suecos (SD) presentara una moción de confianza contra la coalición de socialdemócratas y verdes. Löfven fue rechazado por 181 votos contra 109 y 51 abstenciones y se convirtió en el primer jefe de Gobierno sueco en perder la confianza del “Riksdag”. Tal y como habían amenazado los ex comunistas del Partido de la izquierda, hasta ahora socios parlamentarios de Löfven, unieron sus votos con la ultraderecha, los conservadores del Partido Moderado y los cristiano demócratas para derrotar al Ejecutivo. Liberales y centristas, que mantienen un acuerdo para sostener a Löfven desde enero de 2019, optaron por abstenerse.

“Lo que estamos haciendo hoy, no lo hacemos a la ligera. Hemos hecho todo lo posible para resolver la situación. Pero cuando nadie más quiso contribuir a una solución, terminamos aquí, y eso está en línea con lo que prometimos”, justificaba la líder izquierdista, Nooshi Dadgostar, en un discurso ante el Parlamento antes de la votación. Con sus 27 diputados, el Partido de la Izquierda no contaba con los 35 necesarios para presentar una moción de no confianza, pero se sumó contra natura a la comandada por la extrema derecha, la tercera fuerza de “Riksdag” con 62 diputados.

Nooshi Dadgostar, la líder del Partido de la Izquierda, ha desencadenado la crisis política en Suecia

El fin de semana ha sido una frenética sucesión de contactos políticos contrarreloj. El Gobierno y sus socios liberales han anunciado que retirarán el polémico proyecto de ley para regular los alquileres a precios de mercados si propietarios y el Sindicato de Inquilinos de Suecia alcanzan un acuerdo. De lo contrario, continuará la tramitación parlamentaria del texto.

Sin embargo, para los ex comunistas del Partido de la Izquierda esta concesión de Löfven resulta insuficiente. Su líder, Nooshi Dadgostar calificó el anuncio minutos después en su cuenta de Twitter de “poco serio”, “teatro político” y de negociación “bajo amenaza”, instando al Gobierno a que elimine la reforma del acuerdo con el centro derecha, algo a lo que este se opone. “Quiero un Gobierno que respete a sus apoyos. Queremos un Gobierno con Löfven pero si nos respeta”. insiste.

Löfven deberá ahora presentar su dimisión y la del Gobierno en el plazo de una semana o bien convocar elecciones anticipadas en tres meses, un año antes de la fecha prevista.

En caso de que el Ejecutivo dimita pero no llame a las urnas, el presidente del Parlamento, Andreas Norlén, iniciaría sus consultas con los ocho partidos con representación en el “Riksdag” que, según el actual reparto de escaños, podría concluir con el encargo al líder socialdemócrata para que forme un nuevo Gobierno.

El pasado jueves, Löfven aseguró que esperaría al resultado de la votación antes de “pensar en qué es lo mejor para Suecia”. El primer ministro sueco no ahorró críticas contra la actitud irresponsable de sus hasta ahora socios parlamentarios. “Lanzar a Suecia a una crisis política en esta difícil situación para el país, no es responsable”, reprocho en alusión a la pandemia de coronavirus.

En opinión del politólogo Tommy Moller, no es probable que Suecia acude a las urnas un año antes de lo previsto. “El Gobierno probablemente caerá y luego Stefan Löfven regresará con un nuevo Gabinete”, vaticinó al agencia de noticias sueca TT. En opinión de Moller, el Partido de la Izquierda ha entrado en “una carrera de gallinas” y podría terminar cambiando de opinión para no votar junto a la extrema derecha.

Hasta ahora habían fracasado las once mociones de censura presentadas en la historia de Suecia. El Gobierno de Löfven ostenta el récord, con seis desde 2014. El ajustado resultado entre la izquierda y la derecha (144 frente a 142 diputados) en las pasadas elecciones de 2018 obligó al prime ministro socialdemócrata, un antiguo líder sindical con fama de duro negociador, a pactar un Ejecutivo en minoría que se ha sostenido gracias a un difícil equilibrio entre polos opuestos -los liberales y centristas por una parte y los izquierdistas por otra- que acaba de saltar por los aires. Suecia no convoca unas elecciones anticipadas desde 1958.