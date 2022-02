La UE y EEUU buscan alternativas al gas ruso

En las últimas semanas, la Unión Europea y EE UU han hecho frente común para buscar fuentes de suministro alternativas en caso de que Moscú decida cortar el flujo de gas, ya que alrededor del 40% de esta fuente de energía que consumen los europeos proviene de Rusia. A las tensiones geopolíticas ante una posible invasión de Ucrania, se une la pobre situación de las reservas. El 24 de enero de este año, los niveles estaba situados en el 42% comparado con el 56% durante el mismo periodo del año entre 2015 y 2020, según los datos de Gas Infastructure Europe (GIE). La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descartó ayer que Rusia utilice el gas como “amenaza” y calificó como “extraño” el comportamiento del proveedor Gazprom de no aumentar lo volúmenes de entrega.

Fuentes comunitarias explican que no solo se trata de aumentar los niveles de gas licuado estadounidense que llegan a la UE a través de barcos metaneros, sino también de negociar con otros países como Noruega, Qatar, Azerbaiyán, Egipto o Argelia para que incrementen el flujo de gas a la UE como modo de contrarrestar el posible boquete ruso. En los últimos años, la proporción de gas licuado que ha llegado a la UE ha ido in crescendo.

Según los datos manejados por el “think tank” Bruegel, si en 2021 este porcentaje fue del 18% y llegó al 20% en 2020 en 2015 esta cifra ascendía tan solo al 8%. Los mayores exportadores de este tipo de gas a la UE son stas Unidos y Qatar (20% cada uno), seguidos de Nigeria (17%), Argelia (14%) y Noruega (2%). Además Rusia provee del 18%.

Gasoductos Europa FOTO: José Luis Montoro

Según los datos de la Comisión Europea, las terminales de gas licuado europeas tienen una capacidad conjunta de 157 bcm (miles de millones de metros cúbicos al año). En 2021 tan sólo se utilizó un 66%, pero ya en enero de 2022 los nuevos contratos realizados por los países han aumentado este porcentaje hasta el 75%- 80%.

La ventaja española

La Península Ibérica puede convertirse en una importante entrada de gas licuado para el resto del club comunitario. España es el país de la UE con el mayor número de plantas para la regasificación y almacenaje de este tipo de gas, con 7 de las 22 existentes en el continente europeo, pero la falta de infraestructuras adecuadas de transporte amenazan con aguar las expectativas europeas. Según los datos del “think tank Bruegel”, la Península Ibérica puede importar 40 TWH (teravatios hora), pero puede consumir tan sólo 30. El problema reside en que los gasoductos actuales tan solo permiten transportar como máximo 5 TWH al mes al resto de la UE.

Gasoductos procedentes de Rusia FOTO: T. Nieto

Según este análisis de Bruegel, los intentos de EE UU y la Unión Europea para encontrar otros proveedores no conseguirán remplazar al gas ruso, si no se realizan ajustes en la demanda. El “think tank” concluye que si Rusia corta el suministro a principios de febrero, las reservas podrían llegar a niveles mínimos de 140 TWH en el mes de abril. Si, además de esto, nos enfrentamos a un invierno especialmente frio, las reservas podrían quedarse completamente vacías al final de marzo. Aunque esta situación no afectaría a España, Francia, Países Bajos o Bélgica, sí podría poner contra las cuerdas a toda Europa Central y Oriental.