Las increíbles imágenes de Eunice, la peor tormenta en décadas de Reino Unido y que ha afectado a Europa

El noroeste de Europa está registrando la peor tormenta en décadas. Alemania, Francia, Países Bajos y sobre todo Reino Unido ya han empezado a sufrir los coletazos de “Eunice”. El Gobierno británico ha anunciado una reunión del gabinete de emergencias COBRA para esta tarde para coordinar la respuesta contra la tormenta, que ha llegado a levantar en el faro de Needles, en la Isla de Wight, una ráfaga de 196 kilómetros por hora, la más potente jamás registrada en el país.

La tormenta ha dejado en tierra un número “significativo” de vuelos, según un comunicado de la aerolínea British Airways recogido por ‘The Guardian’ Asimismo, más de 120.000 hogares de Reino Unido ya se encuentran sin energía y al menos una persona ha fallecido en Irlanda.

Las olas golpean Porthleven en la costa de Cornualles, Reino Unido, mientras la tormenta Eunice toca tierra el viernes, 18 de febrero de 2022. Millones de británicos están siendo instados a cancelar los planes de viaje y permanecer en el interior el viernes en medio de los temores de fuertes vientos y los escombros que vuelan como la segunda gran tormenta de esta semana provocó una rara "alerta meteorológica roja" en todo el sur de Inglaterra. FOTO: Matt Keeble AP

Unas personas pasan junto a un árbol caído por los fuertes vientos durante la tormenta Eunice en Londres, Reino Unido, el 18 de febrero de 2022. La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha emitido una alerta roja de "peligro para la vida" por la tormenta Eunice, que está causando importantes trastornos en la mayor parte del Reino Unido. FOTO: ANDY RAIN EFE

Las olas se estrellan sobre el rompeolas del puerto de Newhaven y el faro, mientras la tormenta Eunice golpea Newhaven, en la costa sur de Inglaterra, el viernes 18 de febrero de 2022. Millones de británicos están siendo instados a cancelar los planes de viaje y permanecer en el interior el viernes en medio de los temores de fuertes vientos y los escombros que vuelan como la segunda gran tormenta de esta semana provocó una rara alerta meteorológica "rojo", lo que significa que hay un peligro para la vida, en todo el sur de Inglaterra. FOTO: Matt Dunham AP

Las autoridades han declarado una alerta roja para el este de Inglaterra, incluyendo la capital, Londres, ante la “fuerza extrema” de los vientos, de acuerdo con la Agencia Meteorológica Británica (la Met Office). Esta alerta se encuentra en vigor hasta esta tarde pero no se descarta una ampliación si la tormenta sigue sin amainar.

La tormenta Eunice ya ha causado destrucción en solo unas horas: derribando líneas eléctricas e incluso camiones, arrancando árboles y abriendo un enorme agujero en el O2 de Londres.

Una rama caída se extiende a través de un coche en un aparcamiento en Lyme Regis, Inglaterra como la tormenta Eunice toca tierra el viernes, 18 de febrero de 2022. Millones de británicos están siendo instados a cancelar los planes de viaje y permanecer en el interior el viernes en medio de los temores de fuertes vientos y los escombros que vuelan como la segunda gran tormenta de esta semana provocó una rara "alerta meteorológica roja" en todo el sur de Inglaterra. FOTO: Andrew Matthews AP

Daños en la cubierta de una obra de construcción causados por el viento en Londres, Gran Bretaña, 18 de febrero de 2022. La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha emitido una alerta roja de "peligro para la vida" por la tormenta Eunice, que está causando importantes trastornos en la mayor parte del Reino Unido. FOTO: ANDY RAIN EFE

‘Eunice’ también se ha dejado sentir en Países Bajos, donde 295 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol y todos los servicios de tren han quedado suspendidos desde las 14.00 hora local.

Asimismo, cinco departamentos en el norte de Francia se encuentran bajo “alerta naranja por fuertes vientos e inundaciones”, en particular Pas-de-Calais y Somme. No obstante, los servicios y líneas del tren de alta velocidad hacia París no se han visto de momento especialmente afectados.

En Alemania, el servicio meteorológico nacional ha emitido una advertencia de nivel cuatro -- la más alta de su escala de avisos -- sobre partes del noroeste del país. La capital del país, Berlín, así como Hamburgo y Hannover, se encuentran bajo la alerta inmediatamente inferior.

Los trenes hacia las áreas costeras del norte han sido cancelados, mientras que el servicio entre estas dos últimas ciudades está funcionando con una hora de retraso.

18 de febrero de 2022, Reino Unido, Londres: El techo del O2 Arena en el sureste de Londres se ve dañado por la tormenta Eunice. FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press