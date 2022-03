Sari Rautio: “Los finlandeses partidarios de la OTAN creen que nos protegería contra una amenaza rusa”

En opinión de Sari Rautio, «la seguridad en toda Europa está amenazada» tras la invasión rusa de Ucrania, por lo que Finlandia ha abierto un debate nacional sobre su política exterior y de defensa que no excluye su integración en la OTAN, un anatema hasta ahora para los finlandeses. La diplomática ejerció durante tres años como directora de la Unidad de Política de Seguridad y Gestión de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores en Helsinki antes de hacerse cargo de la Embajada de Finlandia en Madrid en septiembre. Buena conocedora de los pasillos de Bruselas, donde trabajó en la Representación Permanente de Finlandia ante la UE, Rautio subraya que la rápida y decidida actuación de los Veintisiete han obligado a Moscú a tomarse en serio las negociaciones con Kiev para buscar una salida a una guerra que ha hecho saltar por los aires el orden de seguridad europeo.

¿Finlandia se siente amenaza tras la invasión rusa de Ucrania?

No vemos una amenaza inmediata de parte de Rusia, pero la invasión de Ucrania ha alterado la sensación de seguridad en nuestro entorno. Eso afecta a nuestro entrono de seguridad, pero no sentimos una amenaza directa.

El Gobierno ha anunciado un aumento del gasto en Defensa, ¿de qué más maneras se prepara el país frente a las nuevas amenazas?

Hemos estado preparados siempre. Ahora el gasto en Defensa ronda el 1,7% del PIB y hemos decidido que vamos a comprar cazas F-35, lo que va a aumentar nuestro presupuesto de Defensa a más del 2% en los próximos años. En Finlandia nunca se ha dejado de invertir en la defensa. Tenemos una defensa Nacional muy creíble y muy fuerte.

La guerra de Georgia en 2008, Crimea en 2014. ¿Europa no fue demasiado complaciente con Putin?

Es más fácil entender los acontecimientos de forma retrospectiva. Es natural que ahora veamos que habríamos podido tener reacciones más fuertes. Pero por el momento no nos ayuda mucho mirar hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante. En lo que ha pasado en las últimas semanas tras el ataque injustificado que ha montado Rusia, hemos sido muy decididos y rápidos en la Unión Europea y con nuestros aliados transatlánticos. Lo que es cierto es que la actuación de Rusia ha cambiado la situación para siempre y ya es difícil ver cómo vamos a restablecer unas relaciones fiables con Rusia.

Rusia ha violado principios compartidos como el de la inviolabilidad de las fronteras y la solución pacífica de las controversias, ¿será necesario construir un nuevo orden europeo?

La realidad es que Rusia por el momento no está actuando según las reglas sobre las que nos pusimos de acuerdo en 1975 y ahora tenemos que ver cómo podemos volver a una situación en la que todos los países respeten estas reglas. Es posible que tengamos en el futuro que empezar unas negociaciones que restablezcan estas reglas. Pero creo ahora no es el momento. Estamos en una guerra total provocada por Rusia y ya veremos después. Lo que sí que es verdad es que Rusia no está respetando las reglas ni de la seguridad europea ni del Derecho Internacional.

¿Cómo se explica que los finlandeses hayan cambiado tan rápidamente su opinión sobre la OTAN y ahora un 63% apoye la adhesión a la organización militar?

Yo creo que las razones son obvias: la guerra total e injustificada de Rusia en Ucrania. Los finlandeses ven que Rusia es un vecino en el que no podemos confiar y que está utilizando la violencia para sus fines políticos. Los finlandeses que en las encuestas apoyan el ingreso de Finlandia en OTAN creen que OTAN podría protegernos contra estas amenazas.

Pero ya las relaciones de Finlandia con la OTAN son muy estrechas...

Somos parte de la Asociación de la Paz de la OTAN desde 1994. Después de 2014, cuando Rusia de manera ilegal se anexiona Crimea, las relaciones entre la OTAN, Finlandia y Suecia se han desarrollado aún más de una manera muy rápida y hoy en día son muy estrechas. Finlandia y Suecia han participado en los últimos años en gran parte de las reuniones de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de la OTAN. También en nuestros países se ve que esta relación tiene que ser estrecha, de manera que podamos fomentar la seguridad de todos. Las fuerzas de defensa de Finlandia son 100% compatibles con las de la OTAN.

Al mismo tiempo, durante los últimos años se ha reforzado la alianza militar entre Finlandia y Suecia...

Esto indica muy bien cómo ambos países están fomentando su seguridad de todas las maneras posibles. Somos unos socios íntimos desde siempre, compartimos valores y nuestra ubicación geográfica, por lo que es natural que también en el ámbito de la Defensa desarrollamos unas relaciones muy estrechas.

¿Cómo afecta en el debate nacional abierto por el Gobierno con el Parlamento el hecho de que Suecia haya decido descartar por el momento solicitar su ingreso en la OTAN?

Los ministros y funcionarios de Finlandia y Suecia están en un contacto diario, así que no va a faltar coordinación. Por otro lado, ambos países toman sus decisiones a nivel nacional,. En un mundo ideal, las decisiones serían más o menos las mismas, pero no es necesario. Lo importante es que nos informamos, nos coordinamos y continuamos esta cooperación tan estrecha que siempre hemos mantenido.

¿Es decir que podríamos ver que los dos países no entren al mismo tiempo en la Alianza Atlántica?

Tenemos en cuenta los procesos en Suecia, pero al final tenemos que tomar decisiones que el Parlamento finlandés considere oportunas.

¿Hasta qué punto pesa en la decisión de integrarse eventualmente a la OTAN abandonar la tradicional neutralidad finlandesa?

Finlandia no es un país neutral, Suecia tampoco es un país neutral. Quizás es una cuestión un poco semántica cuando se mira desde Madrid, pero para nosotros es muy importante que no hablemos de neutralidad. Ambos somos miembros de la Unión Europea. Somos países nórdicos con valores nórdicos de democracia y Estado de derecho. No pertenecemos por el momento a alianzas militares, eso es otra cosa. Tenemos diferencias en cómo hemos solucionado nuestra seguridad. Por ejemplo, en Finlandia mantenemos el servicio militar, mientras en Suecia después del final de Guerra Fría cambiaron a unas Fuerzas Armadas profesionales.

¿La defensa colectiva entre los Estados miembros de la UE prevista en el Tratado de Lisboa puede suplir el artículo 5 de la OTAN?

Yo no quisiera equiparar los artículos 5 de la OTAN y el 42.7 de la Unión Europea, pero ambos tienen una filosofía y un compromiso de solidaridad entre los Estados miembros. El artículo 42.7 es un artículo de solidaridad entre los miembros de la UE y de apoyo mutuo. Aunque la Unión Europea no es una alianza de defensa, en este artículo los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a prestar ayuda y asistencia, con todos los medios a su alcance a cualquier otro Estado miembro objeto de una agresión armada en su territorio.

La primera ministra, Sanna Marin, advirtió de que la no adhesión a la OTAN también tiene sus consecuencias...

Ambas soluciones tienen sus consecuencias. El informe que el Gobierno prepara y presentará al Parlamento finlandés seguro que analiza tanto las consecuencias de no pertenecer a la OTAN como las de ingresar en la misma.

¿La guerra de Ucrania debe dar el impulso definitivo a una defensa común europea?

En las últimas dos décadas, se ha desarrollado la política de defensa de la Unión Europea de manera impresionante. Y claro que la guerra de Rusia en Ucrania dará otro impulso. La semana que viene la UE se dotará de una nueva brújula estratégica para el desarrollo de la seguridad y defensa europeas. En la Cumbre de Versalles de la semana pasada, también se acordó que todos los países de la Unión Europea incrementen su inversión en Defensa. Los países que son también miembros de la OTAN la ven como la alianza de defensa de sus países y eso está bien, pero la Unión Europea y la OTAN pueden actuar en total sincronía y complementariedad. Como vemos en esta situación, ambos han tenido que actuar de manera muy decisiva. Las acciones que la Unión Europea ha adoptado son las que ahora están afectando a Rusia, así que yo pondría mucho peso en cómo se ha desarrollado la Unión Europea como comunidad de seguridad en las últimas semanas.

¿Qué podemos esperar del diálogo entre Moscú y Kiev? ¿La forzada neutralidad finlandesa durante la Guerra Fría podría ser un modelo para resolver el conflicto?

Necesitamos un alto el fuego inmediatamente. Lamentablemente, Rusia no ha tenido la voluntad, sino que está actuando de manera irresponsable y cada día mueren civiles en sus ataques que, de ser intencionales o desproporcionados serían crímenes de guerra. Finlandia no está proponiendo a ningún país un modelo que teníamos en los años de la Guerra Fría. La política finlandesa de esas décadas nació bajo las circunstancias que teníamos en aquel entonces después de una guerra también injustificada de la Unión Soviética contra Finlandia. Claramente, Ucrania necesita garantías de seguridad en unos momentos en los que Rusia les está bombardeando a cada segundo.

¿Las sanciones europeas contra Rusia acabarán doblegando a Rusia para que abandone Ucrania?

Las sanciones de la UE hacia Rusia tienen el objetivo de cambiar la actuación de Rusia. Creo que lo estamos viendo, Rusia está más dispuesta a las negociaciones. Las sanciones afectan a la economía rusa, pero, al mismo tiempo, hay repercusiones también en la economía europea. Es muy importante que se explica también a los ciudadanos europeos, como está haciendo el Gobierno español, que ante una violencia tan grave como la guerra de Rusia en Ucrania, estas sanciones, aunque de alguna manera indirecta nos afecten, son necesarias. No podemos dejar de actuar. La seguridad de toda Europa está amenazada.