El misterio que tiene en vilo a Rusia: ¿Dónde está el ministro de Defensa de Putin?

Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, no ha sido visto con Vladimir Putin desde que asistió a una reunión con el presidente ruso y el jefe del estado mayor general Valery Gerasimov, en Moscú el 27 de febrero, pocos días después de que comenzara la invasión de Ucrania. Además, su perfil en el sitio web del Ministerio de Defensa no se ha actualizado desde el pasado 11 de marzo. Dos semanas en las que Shoigu no ha aparecido y que ha hecho que tengan lugar múltiples conspiraciones sobre su paradero.

Agentstvo, un medio de noticias de investigación independiente ruso que tiene como objetivo “exponer la corrupción del Kremlin”, informó en Telegram que Shoigu podría estar sufriendo problemas cardíacos, aunque no pudo confirmarlo. La agencia informó que Channel One emitió una historia el 18 de marzo sobre la presentación de Shoigu en una entrega de premios, aunque la foto utilizada para ilustrar la noticia procede de un video publicado en el sitio web del Ministerio de Defensa de Rusia el 11 de marzo.

Misma dinámica utilizada para los últimos actos que han celebrado los pesos pesados del Kremlin. Asimismo, el ministro de Defensa ruso fue mencionado en el sitio web del Kremlin el 18 de marzo, en una información sobre la reunión de Putin con miembros de su Consejo de Seguridad para discutir el conflicto en curso en Ucrania. No obstante, no aparecieron ni fotos ni videos de Shoigu para confirmar que estuvo presente en el acto.

#Rusia El ministro de defensa Ruso desapareció. Sergei Shoigu se vio por última vez en las noticias el 11 Marzo, cuando habló con su homólogo turco. El 18 Marzo, supuestamente participó en una reunión y ceremonia, pero no apareció en fotos ni videos pic.twitter.com/3FVAFhuCEN — Alissaholkko (@Alissaholkko1) March 23, 2022

Shoigu suele ser una figura destacada en términos de apariciones en los medios del Kremlin y ayudó a impulsar una campaña para mejorar la imagen pública del Ministerio de Defensa cuando fue puesto a cargo del Departamento en el año 2012.

El general, considerado el hombre más leal del presidente y responsable de la invasión rusa en Ucrania, es hijo de una madre ucraniana. Shoigu nació el 21 de mayo de 1955 en Tuva, de donde era su padre, cerca de Mongolia. La importancia de este lugar radica en su riqueza cultural y belleza natural, lo que atrajo a Putin a pasar momentos de descanso allí y lo que habría estrechado sus vínculos y simpatías con Shoigu.