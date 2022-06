“Rusia volvería a intentar conquistar toda Ucrania si ahora no lo consigue”

“Ucrania ganará”. Así de sencillo fue el mensaje clave que pronunció el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en su discurso con motivo de los 100 días de resistencia contra la invasión rusa. Ambos bandos han sufrido pérdidas muy importantes en las batallas calle por calle por la ciudad fabril de la era soviética. Si Sievierodonetsk cae, la vecina Lisichansk sería la última ciudad que Rusia necesita capturar para tener el control total de la provincia de Luhansk.

El experto Eugene Filken Valdeón analiza para LA RAZÓN los posibles futuros de la guerra, que alcanza su día 102.

¿Qué alternativa negociada sería aceptable para que Rusia se retirara de la guerra de Ucrania?

Rusia, en este momento, no muestra signos de querer detener la guerra, por lo que esta pregunta es inútil. Quiere el control total de Ucrania, ya sea directa o indirectamente, y mientras los ucranianos estén dispuestos a luchar por el derecho a determinar su futuro y no ser controlados por Moscú, la guerra continuará.

Estados Unidos y otros países de la OTAN están suministrando más armas pesadas a Kyiv. ¿Cuál puede ser la línea roja de Rusia?

Desde la perspectiva de Rusia, ya están en guerra con la OTAN, por lo que hacer más de lo que ya están haciendo los países occidentales, en mi opinión, no conducirá a una respuesta diferente de Rusia.

¿Considera este conflicto como una «proxy war»?

No. Esta no es una guerra de entre rivales externos. Esta es una guerra de agresión rusa contra un Estado vecino. Los países occidentales ayudan a la Fuerza Armada ucraniana a defenderse, pero no la utilizan para apuntar/debilitar a Rusia. No es una guerra en la sombra entre Rusia y la OTAN.

¿Es un embargo de gas después de las duras negociaciones en Europa para imponer nuevas sanciones a las importaciones de petróleo de Rusia?

Creo que es demasiado pronto para decirlo, pero no soy muy optimista sobre las perspectivas de un embargo de gas en el corto plazo, a menos que Rusia aumente drásticamente su nivel de violencia sobre Ucrania.

¿Cree que Rusia ha abandonado el plan original de invadir Kyiv y el resto de Ucrania y que tomar el Este será suficiente para Moscú?

A corto plazo, probablemente sí, aunque algunos informes recientes de Moscú sí indican que están pensando en una nueva ofensiva sobre Kyiv. Esta es la regla básica: quieren toda Ucrania, pero dadas las circunstancia conquistarán lo que puedan. Luego se adentrarán de nuevo y volverán a intentarlo una vez más.

Eugene Filken Valdeón es profesor en la Johns Hopkins University (EEUU)