Así es Gennady Zhidko, el propagandista de Putin al frente de la guerra de Ucrania que sustituye al “carnicero de Siria”

Tal vez por los “cortos avances” o porque, después de más de 100 días, Rusia parece no haber conseguido su objetivo, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido mover ficha -otra vez-. Hace apenas dos meses, el mandatario avisaba a Occidente con la puesta al frente de la guerra de Ucrania de Alexander Dvornikov, conocido como “el carnicero de Siria” por sus atroces campañas durante la presencia rusa en este país asiático. No obstante, su efímera aportación parece haber llegado a su fin.

Su nombramiento, a principios de abril, coincidió con el repliegue ruso en el este ucraniano. Las tropas rusas se centraron en la región de Donbás después que no pudieran pasar sobre la resistencia ucraniana, apoyada por el armamento enviado por Occidente, y la imposibilidad de tomar ciudades importantes del país como Kyiv, la capital. Putin pretendía así revertir una situación que estaba provocando que su “operación militar especial” se retrasara.

El presidente ruso quería celebrar el 9 de mayo (Día de la Victoria) un triunfo en Ucrania, pero no fue así. Llegó la celebración y lo único que pudo asegurar es que se alargaría el conflicto. La invasión no ha prosperado más allá de acontecimientos bélicos, bombardeos y todo aquello a lo que nos hemos acostumbrado desde el pasado 24 de febrero. Y quizás, debido a ello, Putin decidió “eliminar” a Dvornikov.

The New York Times alertaba esta semana en un informe que el jefe ruso no había sido visto en dos semanas. Según el rotativo estadounidense, los funcionarios de EE UU dijeron que el general intentó obtener “unidades aéreas y terrestres inconexas para coordinar sus ataques”. Una recompensa que, según el informe, no iba acorde con su contribución, ya que continúa cometiendo “los mismos errores que llevaron a Putin a recurrir a él y prescindir del anterior”.

Su historial en Siria era temible, e incluía una campaña aérea que azotó las ciudades asiáticas de Alepo y Homs, matando a miles de civiles en el proceso. También colaboró en Chechenia. Pero según Conflict Intelligence Team (CIT), una ONG de investigación rusa, la paciencia del líder ruso llegó a su fin y le ha acabado relevando por Gennady Zhidko, excomandante del Distrito Militar del Este y ahora viceministro de defensa de Rusia para asuntos militares y políticos.

¿Quién es Gennady Zhidko?

Según el analista Ruslan Leviev, tal y como recogen varios medios, la destitución podría estar ligada “a un proceso de rotación” de la alta dirección operativa de las fuerzas armadas. Al parecer, Zhidko fue informado de su nombramiento hace unos días, sobre el terreno, en la zona de Mariupol, según explica Il Corriere della Sera.

Zhidko, de 56 años, es considerado un hombre de confianza por el presidente Vladimir Putin. De origen uzbeko, también tuvo experiencia en Siria, como comandante del contingente en 2016.

En Moscú, se ocupó de las actividades de propaganda y movilización del ejército, con el objetivo de potenciar el reclutamiento de los más jóvenes. Galardonado con la prestigiosa Estrella Dorada de Héroe de Rusia, el Jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov lo destaca entre los “líderes militares por su pensamiento creativo”, lo que lo ha llevado a la realización de iniciativas “no convencionales”. Además, en Rusia consideran que se trata de una “mente política” al servicio de las fuerzas armadas, tal y como informan varios medios rusos.

De este modo, Zhidko queda al frente de la invasión rusa a Ucrania, que todavía no parece ver la luz al final del túnel. El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak ha estimado que la guerra en Ucrania podría prolongarse hasta seis meses más dependiendo del tamaño de los arsenales ucranianos y de la postura de la comunidad internacional sobre el respaldo militar al conflicto. “Esto podría durar entre dos y seis meses más”, ha lamentado Podoliak en una entrevista publicada el viernes por la noche por el portal opositor ruso Medusa.