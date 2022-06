Quién es Slawek Sobala, el doble de Putin que “salva” la imagen del líder ruso pero teme por su vida

Slawek Sobala está considerado como el doble oficial del presidente ruso, Vladimir Putin. Reconocido desde hace una década, este hombre de 53 años y de origen polaco dirige una empresa, pero su parecido con el líder de Rusia le ha hecho ganar también mucho dinero.

Está representado por la agencia de imagen Lookalikes, donde ha viajado por todo el mundo para sesiones de fotos y vídeos de eventos y actos publicitarios.

Pero con la invasión de Rusia a Ucrania, su vida cambió. El daño que está haciendo con su ofensiva hace que el parecido de Sobala con el líder ruso ya no se vea como algo “anecdótico” ni “gracioso”. En declaraciones a medios polacos, asegura que “le gustaría ayudar con su imagen de Putin, para mostrar que también tiene una segunda cara”.

También quiere tenerlo delante “para decirle... ¿Cómo puedes tener la misma cara, pero percibir el mundo de manera diferente?”.

Él reside en Wroclaw, una región de Polonia en la que viven muchos ucranianos, por lo que asegura que lleva muchos días sin salir de su casa, ya que teme ser agredido. “Antes de la guerra, no temía por mi seguridad en la calle, pero ahora tengo mucho miedo porque en nuestra ciudad, Wroclaw, hay mucha gente de Ucrania que trabaja y vive aquí y mi temor es que cuando me vean me agredan”, confesó.

Según el diario The Daily Star, Sobala gana “una cifra bastante alta”, pero no ha transcendido cuánto dinero consigue por su imagen.

En 2020, el presidente Vladimir Putin reconoció que en algún momento de su mandato se había pensado en la posibilidad de que tuviera un doble que lo sustituyera en algunas actividades Pese a su parecido, Sobala rechaza la posibilidad de sustituir en eventos o actividades que tienen riesgo para Putin, aunque asegura que nunca se le ha ofrecido.