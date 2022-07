Golpes bajos en las primarias “tories”: Penny Mordaunt el centro de todos los ataques

El ex ministro del Tesoro, Rishi Sunak, y la secretaria de Estado de Comercio, Penny Mordaunt, se consolidan en la carrera para suceder a Boris Johnson después de que ayer ambos volvieran a ser los más votados en la segunda criba que celebraron las filas, donde Suella Braverman, Fiscal General de Estado y representante del ala dura, quedó eliminada.

Los cinco candidatos que quedan se someterán a otra votación el próximo lunes con el objetivo de que se nombre a los dos finalistas que se presentarán a las bases, que son los que tienen la última palabra.

Aunque a los conservadores se les conoce como “nasty party” (partido cruel) los analistas coinciden en que estas primarias están siendo, con gran diferencia, las más sucias de todas con graves ataques personales. Mordaunt es precisamente una de las que está en el punto de mira. El hecho de que sea la favorita entre los afiliados preocupa a una parte de la formación que se decanta por Liz Truss, ministra de Exteriores y representante de los brexiteers.

En este sentido, David Frost, ex negociador británico para el Brexit y antiguo jefe de Mordaunt, mostró ayer sus “grandes reservas” acerca de que la candidata pueda convertirse en la próxima primera ministra. “Estoy bastante sorprendido de que esté donde está en esta carrera por el liderazgo. Fue mi ‘segunda’ en las negociaciones por el Brexit del pasado año y me pareció que no daba la talla”, comentó.

Sus declaraciones no tardaron en ser aprovechadas por el “bando” de Truss, que remarcaron que se trata “de una advertencia muy grave”. El equipo que trabaja para la titular del Foreign Office enfatizó que “está atrayendo un abanico amplio de apoyos por parte de todo el espectro ‘tory’”, al sugerir que los que habían apoyado a otros candidatos ya eliminados ahora se decantaron por Truss.

Al lanzar ayer de forma oficial su campaña, ésta prometió mejorar la economía para 2024 a través de un recorte de impuestos que permita impulsar el crecimiento económico del Reino Unido. “Ahora es el momento de ser audaces” en materia económica y no continuar “con la gestión económica de siempre”, insistió, en clara referencia al alza de impuestos decidida por Sunak para hacer frente a una inflación que puede superar el 11%.

Por su parte, el ex Chancellor se mostró “increíblemente agradecido” por el “continuo apoyo” que recibe de los diputados tories y de los ciudadanos. “Estoy preparado para dar todo lo que tengo por el servicio a nuestra nación. Juntos podemos restaurar la confianza, reconstruir la economía y reunificar el país”, aseguró. El ganador se conocerá el 5 de septiembre.