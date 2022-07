No hubo sorpresas. Con 88 votos, el que fuera ministro del Tesoro, Rishi Sunak, se convirtió este miércoles en el candidato más votado entre las filas del Partido Conservador para suceder a Boris Johnson en la primera criba de unas primarias que darán automáticamente al ganador las llaves de Downing Street. Durante un largo tiempo fue el visto como el gran favorito, aunque una polémica sobre el estatus fiscal de su millonaria esposa india suponen una mancha importante en su currículum.

Lo interesante, no obstante, estaba en quien quedaba en segunda posición. Y esta fue ocupada por Penny Mordaunt, 67 votos. Todas las miradas están puestas en la actual secretaria de Comercio y brexiteer del ala moderada. Es la favorita de los 160.000 afiliados que decidirán en última instancia entre los dos finalistas por lo que, de momento, tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima primera ministra. En su día, David Cameron también quedó como segunda opción entre los diputados, pero luego fue el favorito entre las bases. Es un detalle que apuntaban ya hoy los analistas.

Aunque nadie se atreve aún a adelantar resultados porque ahora entran en juego muchas estrategias y el ala dura está haciendo todo tipo de movimientos para que Liz Truss, titular de Exteriores, que hoy quedó en tercera posición con 50 votos, sume más apoyos.

Por su parte, Jeremy Hunt, ex ministro de Sanidad que quedó finalista en las primarias de 2019, y Nadhim Zahawi, nombrado ministro del Tesoro la semana pasada en medio del motín que acabó con Johnson, quedaron eliminados al no conseguir los 30 votos necesarios para pasar a la segunda fase. Este jueves se realizará una segunda criba con el objetivo de tener a los dos finalistas la próxima semana para que puedan hacer campaña durante todo el verano antes de que el ganador sea anunciado el próximo 5 de septiembre.

Previa a la votación, en su papel de primer ministro en funciones, Boris Johnson, protagonizó la que podría ser su última sesión de control semanal en la Cámara de los Comunes. La ambición rubia admitió que no se marcha por “propia elección”, pero que está satisfecho por sus años en el poder, por el Brexit, las medidas para afrontar la pandemia o la ayuda a Ucrania tras la invasión rusa.

“Es perfectamente cierto que no me iré en un momento de mi elección, es absolutamente cierto, pero estoy orgulloso del fantástico trabajo del equipo que ha estado involucrado en todos esos proyectos tanto a nivel nacional como internacional, y también estoy orgulloso del liderazgo que he dado. Me iré con la cabeza muy alta”, subrayó el aún inquilino del Número 10 quien se vio obligado a dimitir el jueves pasado como líder tory por presión de su propia formación.

En su cara a cara con el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, quiso agradecerle por la forma en que se había comportado. “Creo que sería justo decir que ha sido considerablemente menos letal que muchos otros miembros de esta Cámara”, matizó.