Moscú acusa a EE UU de estar directamente involucrado en la guerra ucraniana

El barco con el maíz ucraniano ha sido inspeccionado con éxito por los miembros del Centro de Coordinación en Estambul. «Razoni» estará en camino a Líbano, lo que genera esperanzas de que las exportaciones de granos puedan reiniciarse desde los puertos ucranianos bloqueados en virtud del acuerdo respaldado por la ONU. Aun así Volodimir Zelenski advirtió en un vídeo dirigido a estudiantes en Australia que el barco transportaba solo una fracción de la cosecha que Kyiv debe vender para estabilizar su economía.

El último informe de la Escuela de Economía de Kyiv, publicado el martes, indica que el daño a la economía ucraniana alcanzó los 108.000 millones de dólares. La mayor parte de las pérdidas provino de los ataques rusos contra edificios residenciales e infraestructura, especialmente en las ciudades en gran parte destruidas de Mariupol, Popasna, Severodonetsk, así como en Járkiv, Chernihiv y Mykolaiv. Según el Consejo de Seguridad y Defensa, Rusia ha atacado bienes civiles con una frecuencia 60 veces mayor que los militares en ciudades y pueblos ucranianos. En los cinco meses de la invasión, se dañaron más de 17.000 blancos civiles, con un número de objetivos militares de unos 300.

Rusia acusó ayer a Estados Unidos de estar directamente involucrado en la guerra en Ucrania. Uno de los funcionarios de alto rango en su Ministerio de Exteriores, Alexei Drobinin, aseguró que «la era de la cooperación constructiva entre Moscú y los países occidentales» ha «terminado irrevocablemente», independientemente del resultado de la guerra.

Mientras tanto, Ucrania indica que las tropas rusas se están preparando para lanzar una ofensiva en dirección a la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rig, en el centro de Ucrania. El mando del distrito sur también advirtió de que Rusia estaba acumulando tropas en la región con la esperanza de alejar a las fuerzas ucranianas en Jersón.

Ucrania ha recuperado 53 aldeas, siete añadidas a la lista de áreas liberadas en la última semana. Los informes desde la ciudad ocupada de Jersón indican que el puente clave «Antoniv», dañado por los ataques ucranianos a finales de julio, sigue cerrado al tráfico. Rusia ha lanzado varios transbordadores para establecer un cruce improvisado sobre el río Dnipro.

Aparentemente, Moscú también ha cambiado su enfoque principal en Donbás. En vez de empujar hacia las ciudades bien fortificadas de Kramatorsk y Sloviansk, intenta avanzar hacia la ciudad de Bajmut y al área cercana a Donetsk. El Kremlin ha podido obtener ganancias limitadas cerca de Bajmut en los últimos días, según Kyiv. Los soldados ucranianos también hablan de una situación difícil en Pisky, cerca de Donetsk, donde la superioridad rusa en el poder de la artillería sigue siendo abrumadora y provoca grandes pérdidas entre los defensores ucranianos.

Según el periodista militar Yuriy Butusov, Rusia continúa teniendo una ventaja táctica en la mayoría de las áreas de la línea del frente debido al equipo militar que ha estado acumulando durante años. Sin embargo, el cambio del enfoque ruso hacia el sur puede significar que Ucrania puede expandir sus ganancias en Járkiv.

Mientras tanto, la ONU y la Cruz Roja afirman que todavía no han tenido acceso ni al sitio del asesinato de 50 prisioneros de guerra ucranianos en Olenivka controlado por Rusia ni a los sobrevivientes, a pesar de la promesa anterior del Ministro de Defensa de Rusia de otorgar acceso. Las familias de los defensores de Azovstal han pedido en repetidas ocasiones que se investiguen las causas de la muerte de los soldados y acusan a Rusia de matar deliberadamente a los prisioneros de guerra. Dariia Tsykunova, prometida de un conocido oficial de Azov, Illia Samoilenko, indicó a LA RAZÓN que ella y otros familiares no pudieron contactar a los prisioneros y no conocer ni las condiciones en las que se encuentran ni el estado de su salud.

El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, indicó este martes que el asesinato con armas termobáricas por parte de Rusia es una de las causas probables de la muerte de los presos de la cárcel de Olenivka. Según las evaluaciones preliminares, realizadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en EE UU, los daños y el estado de los restos humanos en los materiales entregados por Rusia no son consistentes con los resultados esperados de un ataque de HIMARS, al que se atribuye el asesinato por la propaganda rusa.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Rusia decidió el martes calificar al regimiento Azov como una organización terrorista. Esto podría significar que los prisioneros de guerra ucranianos, que pertenecen al regimiento, podrían ser condenados a largas penas de prisión en Rusia, entre 10 años hasta la condena perpetua.

Casi 2.500 soldados ucranianos se rindieron en Mariupol después de un asedio de tres meses con la esperanza de ser canjeados por prisioneros de guerra rusos en Ucrania. De hecho, uno de esos intercambios ocurrió en junio con 95 defensores de Azovstal regresando a casa.