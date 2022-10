Ucrania avanza en el sur a pesar de los bombardeos indiscriminados

La lluvia de misiles rusos en Ucrania no ha cambiado apenas las dinámicas en el campo de batalla. Ucrania reivindicó ayer la conquista de varias localidades ocupadas por los rusos en el sur del país y celebró la llegada de un nuevo sistema de defensa antiaérea tras sufrir dos días de intensos bombardeos.

El país sufrió un bombardeo masivo presentado por el presidente ruso Vladimir Putin como una represalia por el ataque con explosivos contra el puente de Crimea, que conecta esta península anexionada por Moscú en 2014 con el territorio ruso. Los servicios de seguridad de Rusia (FSB) anunciaron ayer la detención de ocho personas sospechosas de participar en la organización de ese ataque que, según ellos, fue organizado por la inteligencia ucraniana. El FBS también aseguró haber desbaratado dos intentos de ataques preparados por Kiev en la región de Moscú y en la de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania.

Las autoridades ucranianas no confirmaron ni desmintieron estar implicadas en la explosión en el puente, pero siempre defendieron su voluntad de recuperar Crimea y el resto de territorios ocupados por Rusia desde el inicio de la guerra, en febrero. Por su parte, Putin prometió una respuesta «firme» a cualquier nuevo ataque contra el territorio ruso que, según Moscú, incluye Crimea y otras cuatro regiones ucranianas anexionadas a finales de septiembre. No obstante, Rusia no controla esos territorios en su totalidad.

El Ejército ucraniano anunció ayer la recuperación de cinco localidades en la región sur de Jerson, todas están ubicadas en el distrito de Berislav, donde las tropas rusas sufrieron un importante retroceso la semana pasada. Las «medidas de estabilización» continúan en las zonas liberadas, mientras se repara la infraestructura local. El gobernador de otra región, el oblast de Lugansk, Sergiy Gaidai, también informó ayer que el Ejército ucraniano avanzaba lentamente mientras las tropas rusas intentaban construir una defensa de múltiples capas. Gaidai reiteró que se ya han liberado siete localidades en esta provincia, la gran parte de la cual sigue ocupada por Rusia. A diferencia de Jersón y Lugansk, en la sureña de Zaporiyia, la línea del frente se ha mantenido relativamente estable durante meses. Por eso, en los últimos días, Rusia ha intensificado los ataques con misiles contra la capital regional. Las autoridades locales estiman que aproximadamente 70 civiles han fallecido durante los bombardeos de las últimas dos semanas y que varios bloques residenciales han quedado reducidos a escombros. Su gobernador, Oleksandr Starukh, denunció ayer que los civiles están siendo objetivos deliberados de la fuerza aérea rusa. También acusó a Moscú de torpedear la huida de la población civil. Hasta 1.500 ucranianos solían huir diariamente debido a la intensidad de los combates, pero en las últimas 24 horas la cifra ha descendido a 60 personas.

El Ejército ruso también ha seguido golpeando objetos de infraestructura energética clave en varias regiones de Ucrania. Uno de sus misiles dañó la importante subestación eléctrica «Dniprovska» que proporcionaba electricidad a la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por los rusos. La central ya no produce electricidad, pero necesita suministro eléctrico para garantizar que sus seis reactores están seguros. Según el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, la conexión se restableció más tarde, pero advierte de que la pérdida repetida de suministro es un «acontecimiento profundamente preocupante». Por esta razón, subrayó la necesidad urgente de establecer una «zona de protección de seguridad y protección nuclear» alrededor de la planta.

El personal ucraniano sigue dirigiendo la estación y resistiendo la presión de las tropas rusas, que la utilizan como base, y de los funcionarios rusos que insisten en que ahora deben tomar el control. Su subdirector ha sido detenido, según el monopolio ucraniano «Energoatom», mientras su director está retenido en los territorios ocupados.

Los sistemas de defensa aérea

Asimismo el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, confirmó ayer la llegada de los primeros sistema de defensa aérea IRIS-T desde Alemania. Señaló el inicio de una «nueva era de la defensa aérea en Ucrania», con los NASAMS de EE UU que también llegarán en breve. Sin embargo, subrayó que se necesitaba mucho más. IRIS-T tiene características similares a los sistemas S-300 que constituyen el núcleo de la defensa aérea de Ucrania, pero tiene un radar más fuerte, lo que ayudaría a detectar mejor los misiles rusos, dijo Denys Smazhnyi, uno de los principales especialistas del Ejército ucraniano en el área. Según el experto militar Viktor Kevliuk, del Centro de Estrategias de Defensa, Ucrania necesita recibir varios tipos de defensa aérea para crear una defensa de múltiples capas para proteger su gran cantidad de blancos estratégicos, militares, energéticos y de comunicaciones. Subrayó que los sistemas «Aspide», prometidos por España, donde los militares ucranianos ya se están entrenando, serían una entrega bienvenida a las defensas del país. También trascendió ayer que Países Bajos iban a proporcionar misiles de defensa aérea por valor de 15 millones de euros a Ucrania, mientras que Alemania prometió enviar obuses PzH2000 «adicionales» y lanzacohetes múltiples MARS II.

Mientras tanto, en Rusia, la ola de júbilo por los ataques contra Ucrania continúa en los programas de televisión y blogs militares con expertos que piden aún más ataques para «sumergir a Ucrania en el frío y la oscuridad».