Soldados rusos que sirven en la 155ª Brigada de Infantería Naval han relatado el horror que están viviendo en Ucrania al medio independiente MediaZona. Los militares han descrito cómo se han producido cientos de bajas sólo en su brigada y sugieren que la deserción del campo de batalla es “la única manera de mantenerse vivos”.

En una declaración que se produjo a principios de noviembre, un soldado explicó cómo los marines de la 155ª Brigada de guardias separados informaron al gobernador de Primorsky Krai, Oleg Kozhemyako, sobre las grandes bajas que estaban sufriendo en el campo de batalla.

Sin embargo, estas bajas fueron supuestamente “mantenidas en secreto” por su mando, y el llamamiento acabó llegando al canal de Telegram de la Zona Gris, que se cree que está dirigido por una persona con conocimiento interno de las operaciones del Grupo Wagner.

“Fuimos arrojados una vez más a esta incomprensible ofensiva por el General Muradov y su amigo Akhmedov para que Muradov pudiera ganar puntos extra con [el Jefe del Estado Mayor Valery] Gerasimov, mientras que Muradov ya le había prometido a Akhmedov un título de Héroe de Rusia”, señaló el militar el pasado 6 de noviembre, añadiendo que la brigada perdió más de 300 hombres y el 50% de los vehículos en una sola brigada.

“Y esto es sólo nuestra brigada. Los comandantes de distrito, así como Akhmedov, lo ocultan y se inventan cifras de pérdidas más bajas por miedo a ser responsabilizados”, continuó el comunicado.

El 22 de noviembre, otro soldado se puso en contacto con MediaZona con su propio testimonio de lo que está ocurriendo en el frente. Dijo que de los 4.000 hombres -algunos de los cuales estaban en el frente y otros en la retaguardia manejando la artillería- entre 450 y 500 murieron sólo en Pavlivka, en el óblast de Donetsk.

Sin embargo, las declaraciones de los soldados no fueron tratados de la manera que esperaban, y la tropa explicó cómo inicialmente esperaban que el mando militar “cambiara de táctica”. En lugar de ello, los relatores fueron supuestamente amenazados con causas penales, y cuando la tropa no identificada presentó un informe de rechazo, éste “desapareció milagrosamente”.

Afirmaciones como ésta también se han realizado antes. El pasado mes de mayo, más de 100 soldados de la Guardia Nacional rusa fueron despedidos tras desobedecer órdenes y negarse a combatir en Ucrania.

Asimismo, el soldado describió que las tropas rusas en Donetsk están cada vez más desmoralizadas y que la cúpula militar rusa cree que premiar a los supervivientes con medallas es suficiente para justificar la guerra y “olvidarse” de lo que ocurre en el campo de batalla.

“Cerca de Pavlivka, hemos perdido unos 450 hombres. En total, el balance asciende a 900 hombres heridos y muertos, más de la mitad muertos”, comentó el soldado, y añadió que algunos hombres están “pensando en desertar”.

“Siempre he servido fielmente a la patria y solía condenar este tipo de pensamiento, pero ahora es probablemente la única manera de seguir con vida. No puedo entender por qué tratan así a la gente cuando no hay suficientes efectivos y la movilización está en marcha”.