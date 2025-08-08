Un brote de botulismo en Italia deja sin vida a al menos dos personas

Las víctimas mortales han sido identificadas como Roberta Pitzalis (38 años), quien falleció tras comer guacamole en una fiesta en Monserrato (Cerdeña), y Luigi Di Sarno (52 años), intoxicado por un panino con salchichas y brócoli en Diamante. Las autoridades sanitarias italianas han activado todos los protocolos de emergencia y han ordenado el decomiso de productos sospechosos mientras investigan posibles negligencias en la manipulación de alimentos.

Emergencia sanitaria en curso

El brote ha provocado la hospitalización de nueve personas, entre ellas un niño de 11 años que fue trasladado en estado grave a una unidad de cuidados intensivos en Roma. Como medida preventiva, el alcalde de Monserrato, Tomaso Locci, ha ordenado la cancelación de todos los eventos públicos en el municipio, incluidas celebraciones religiosas y civiles programadas.

El Instituto Superior de Salud y el Departamento de Salud trabajan conjuntamente para rastrear el origen de la contaminación, centrando sus pesquisas en los establecimientos que suministraron los alimentos implicados. Según el Código Penal italiano, los responsables de comercializar productos nocivos podrían enfrentar graves consecuencias legales si se demuestra negligencia.