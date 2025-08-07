Dos jóvenes italianos acaban ingresados por culpa de un sándwich de brócoli

Dos jóvenes italianos han sido ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Cosenza tras intoxicarse al comer un sándwich de brócoli adquirido a un vendedor ambulante en Diamante, localidad de la provincia de Cosenza. Según los médicos, los síntomas presentados por los dos adolescentes, de 17 años, son compatibles con un caso de botulismo, una intoxicación alimentaria potencialmente mortal.

Un cuadro clínico preocupante

Poco después de ingerir el bocadillo, los jóvenes comenzaron a sufrir náuseas, vómitos y fuertes dolores, lo que motivó su traslado urgente al hospital. Actualmente, su evolución es monitorizada de cerca por el personal sanitario, mientras que las autoridades italianas ya han iniciado una investigación para determinar el origen de la contaminación.

Este incidente recuerda al ocurrido días atrás en Monserrato (Cagliari), donde ocho personas, entre ellas un niño de 11 años, sufrieron intoxicación por botulismo tras consumir una salsa guacamole en un evento. Dos de los afectados estuvieron en estado grave, y el menor requirió traslado a un hospital en Roma. Las pesquisas judiciales y sanitarias siguen abiertas en ambos casos.

Las autoridades han advertido sobre los riesgos de consumir alimentos en puestos callejeros sin garantías higiénicas, especialmente aquellos mal conservados o enlatados de forma artesanal, principales fuentes de la toxina botulínica.