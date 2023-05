La búsqueda de Madeleine McCann aviva la esperanza de que haya "avances importantes" en el caso

Desde el pasado martes, las policías de Portugal, Alemania y Reino Unido peinan una zona de bosque y matorrales del embalse de Arade. Las labores de investigación se están llevando con un gran secretismo, pero la magnitud de la movilización de personal parte de los tres países ha levantado mucha expectación y ha avivado las esperanzas de que esta búsqueda pueda finalizar con avances importantes en el caso. La zona ha sido acordonada, se han establecido cinco puestos de control, se han instalado dos carpas, se ha prohibido el uso de drones en la zona y el trasiego de personas ha sido frenético.... De en un primer momento se había planeado trabajar durante dos días, pero una vez sobre el terreno han decidido ampliar el plazo. De momento, se han rastreado varios lugares y se han obtenido varias bolsas de posibles pruebas, que han sido trasladadas al laboratorio. Lo que se sabe hasta ahora es que los investigadores tenían un objetivo claro: encontrar el pijama rosa que llevaba Madeleine McCann el día de su desaparición y de lo que ha trascendido es que entre los objetos encontrados hay algunas telas.

Search for Madeleine McCann resumed at the Arade dam area in Portugal LUIS FORRA EFE

La jornada del martes fue especialmente complicada porque las lluvias dificultaron la tarea de los equipos desplazados, así que durante la jornada de ayer pasaron gran parte del día limpiando la maleza y desbrozando algunas zonas cercanas al aparcamiento cercano a la única pista de tierra por la que se puede acceder al lugar. Mientras tanto, cuatro perros rastreadores, especialistas en búsqueda de restos humanos, trabajaron sobre el terreno y marcaron algunas posibles zonas de interés en las que podría haber algún tipo de rastro biológico. Los medios de comunicación y los curiosos tuvieron que observar los movimientos a casi dos kilómetros de distancia, pero a pesar de la distancia se podían escuchar cómo trabajaban con motosierras, desbrozadoras e incluso un arado rotovator, una máquina usada generalmente en los cultivos, para remover y descompactar la tierra. ¿El objetivo? despejar el terreno y ampliar el área de búsqueda.

Search for Madeleine McCann continues at Portugal's reservoir LUIS FORRA EFE

En la zona se vive con mucho nerviosismo y esperanza. Según explicó al diario británico "The Sun" un investigador portugués, "está claro que creen que puede haber algo muy importante aquí, porque se les ha dado más tiempo para buscar". De hecho, los agentes de Scotland Yard tienen orden de informar de todo lo que ocurra a Kate y Jerry McCann, lo que hace pensar que algo importante puede pasar en las próximas horas.

En el embalse, se ha podido ver alguna embarcación pero de momento no se ha trabajado debajo del agua. Un equipo de especialistas en submarinismo de la Policía Judicial portuguesa llegó ayer a Arade y están a la espera de que les den la orden de intervenir.

Imagen de una de las fichas policiales de Christian Brueckner La Razón La Razón

La pista definitiva

La expectación y la falta de información ha disparado los rumores y las especulaciones. Los medios locales informaban a principios de semana que la pista que llevó a la fiscalía alemana a ordenar el registro del lugar se obtuvo durante el análisis de los más de 8.000 archivos encontrados en una fábrica abandonada del principal sospechoso, Christian Brueckner, que fue registrada en 2016 en busca de otra niña desaparecida Inga Gehricke, de cinco años, que se perdió en mayo de 2015 cuando estaba de excursión con sus padres a unos 80 kilómetros de la propiedad de Breueckner.

Según dichas informaciones, entre el material pornográfico y de abusos a menores, también habría imágenes y vídeos de Brueckner en una zona recreativa cerca de un embalse, que los investigadores habrían determinado que se trataba del de Arade.

Sin embargo, Hans Christian Wolters, fiscal de Braunchweig y responsable de la investigación en Alemania, negó que las evidencias que les han llevado a buscar en Portugal tengan que ver con el principal sospechoso. En la mísma línea de los últimos meses, Wolters no ha querido revelar ninguna pista sobre la investigación pero ante el gran interés suscitado por esta búsqueda, la más importante en los últimos nueve años, dijo que "no puedo revelar porque estamos buscando allí y qué esperamos encontrar", pero matizó que no tiene nada que ver con el sospechoso, que se ha negado a colaborar desde el primer momento.

Exterior de la fábrica en la que fue encontrado el material informático 60 minutos La Razón

La prensa local especula con que la evidencia procede del testimonio de un informador de la policía alemana. La declaración de un narcotraficante podría haber sido la clave de esta nueva operación. Brueckner tenía mucha relación con el mundo de la droga, una de sus formas de vida, una relación que fue aprovechada por Wolters para poder detenerle y encarcelarlo. Cumplió la pena pero continúa en una cárcel de máxima seguridad y en aislamiento por la violación de una turista norteamericana de 72 en Praia da Luz -el mismo lugar del que desapareció Madeleine- en el año 2005 y por la que fue sentenciado a siete años de internamiento.

Portugal y Alemania se alían en una nueva búsqueda de Madeleine McCann sobre la que evitan dar pistas EUROPAPRESS

Otras búsquedas de Madeleine McCann

Esta es la primera vez que los investigadores del caso rastrean en la zona. Hubo dos búsquedas anteriores -en febrero y marzo de 2008- ordenadas y sufragadas por un excéntrico abogado portugués, que recibió un chivatazo de que Madeleine había sido asesinada y arrojada al embalse 48 horas después de su desaparición. En la primera de las ocasiones no encontraron nada relevante, pero en la segunda localizaron dos bolsas con huesos pequeños, un trozo de cuerda de nailon y un calcetín, pero no fueron considerados de interés por las autoridades.

Pero la primera ocasión en la que se relacionó la desaparición de Maddie con el embalse fue a través del testimonio de un camionero, que dijo que 48 horas después de su desaparición vio cómo una mujer le entregaba una niña pequeña a un hombre misterioso a escasos kilómetros del lugar.

Esta declaración que, en su momento no fue considerada importante, con el paso del tiempo ha cobrado interés porque los investigadores han sabido que era muy habitual que Brueckner frecuentara el embalse con su furgoneta y que pasara allí varias noches. De hecho, era uno de los lugares favoritos del alemán que llamaba a la zona "mi pequeño paraíso".

Imagen de la furgoneta en la que vivía Brueckner en día de la desaparición de Madeleine McCann La Razón

La última gran operación se produjo en junio de 2014 cuando la policía británica obtuvo permiso para buscar en Praia da Luz utilizando perros rastreadores y un radar de penetración terrestre. En el año 2020 se desarrolló una operación más pequeña después de que las imágenes de satélite ubicaran la furgoneta de Brueckner en una zona cercana a Praia da Luz en la que había tres pozos que fueron examinados sin encontrar nada relevante.

Brueckner es un depredador sexual pero defiende su inocencia

Brueckner se ha negado siempre a colaborar porque defiende que no tiene nada que ver con la desaparición de la niña británica. A pesar de sus numerosos antecedentes -pasó por primera vez por la cárcel a los 17 años por abusar de un menor-, ha defendido siempre su inocencia y ha acusado a las autoridades alemanas de haberle señalado sin pruebas. Brueckner se encuentra en una prisión de alta seguridad, en aislamiento, del que sólo sale una hora al día para poder dar un paseo por el patio. El único contacto humano que tiene es con sus abogados y con los trabajadores sociales, a los que sólo puede ver durante 20 minutos dos veces al mes. En protesta por esta situación, el reo anunció a primeros de mes que iniciaba una huelga de hambre y sus abogados denunciaron que su situación es "inhumana" desde hace 15 meses.

Su abogado, Freidrich Fulscher, ha denunciado en varias ocasiones que se ha señalado a su cliente pero que nadie ha aportado pruebas de su implicación, por lo que trabaja para que lo descarten como sospechoso. De momento, ha obtenido una primera victoria después de que un tribunal alemán desestimara llevar el caso al considerar que no era competencia suya porque el sospechoso estaba empadronado en otro estado. Wolters ya ha anunciado que recurrirán esta decisión en todas las instancias posibles y que le sentará en el banquillo cuando consiga reunir todas las piezas del puzle. Brueckner sigue en prisión y tiene pendientes al menos dos juicios por abusos sexuales. A pesar de las peticiones de Fulscher, la justicia le ha denegado en dos ocasiones la libertad condicional.

Imagen del exterior del apartamento 5A del Oceans Club, del que Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 Armando Franca AP

La desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció elde un apartamento de Praia da Luz mientras dormía. Sus padres habían ido a cenar con unos amigos al restaurante Tapas del complejo hotelero, situado a escasos 30 metros del apartamento. A pesar de ello, establecieron unpara ver que los niños estaban bien. En la primera ronda, todo estaba en orden. Sobre las 21:00 horas, le tocaba a Kate McCann. Cuando entró en la habitación no vio nada raro.en su habitación, pero al entrar a buscar a Madeleine, no estaba en su cama. la ventana estaba entreabierta pero la puerta no había sido forzada. En ese momento comenzó una pesadilla que se prolonga ya durante más de 16 años. Kate y Gerry siguen con la esperanza de poder encontrar viva a su hija, aunque según reconoció una parlamentaria amiga de Kate, la familia está agotada y sòlo quiere poder cerrar este capítulo.

Esther McVey, parlamentaria británica y amiga de Kate McCann dijo que los últimos acontecimientos le han hecho un nudo en la garganta: "Ha habido tantas falsas esperanzas en el camino, la gente la ha visto, ha habido pistas, y sin embargo, no hemos encontrado a Madeleine. Y de verdad espero que esto llegue al final y que la familia pueda acabar con esto". McVey recordó una conversación, muy reveladora, de la situación por la que vive la familia: "Recuerdo que la última vez que hablé con Kate, me dijo: 'Esther, vivir con esperanza es agotador, no dormir, despertar y vivir cada momento con la esperanza de verla. Es simplemente agotador'".