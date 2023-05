Así es la hermana de Madeleine McCann, que habló por primera vez de la desaparición 16 años después

El 3 de mayo de 2007 Madeleine McCann desapareció del apartamento que sus padres habían alquilado en Praia da Luz (Portugal). Sus hermanos gemelos, Amelie y Sean; dormían en la habitación de al lado y no se dieron cuenta de nada. Sus padres cenaban en el restaurante Tapas del complejo, ubicado a escasos 30 metros. Habían establecido turnos de vigilancia. Pasadas las 21:00 horas, Kate McCann llegó a la habitación y encontró la cama de Madeleine vacía. La puerta estaba sin forzar y la ventana entreabierta. En ese momento comenzó un calvario para los McCann del que ayer se cumplieron 16 años. Madeleine estaba a punto de cumplir los cuatro años.

Como cada año, sus padres conmemoran la fecha con una vigilia. Un acto al que hasta ahora habían acudido solos. Pero este año, Amelie decidió acompañarles. Era la primera vez que la hermana pequeña de Maddie comparecía públicamente, la primera vez que era fotografiada, la primera vez que hablaba públicamente. Su hermano Sean no acudió al acto.

Arropados por familiares y amigos, Kate, Jerry y Amelie, que acaba de cumplir la mayoría de edad, acudieron al acto en su pueblo natal de Rothley, Leicestershire. Amelie, que comenzará sus estudios universitarios durante el próximo curso, no se separó de sus padres en ningún momento, especialmente de Kate, visiblemente emocionada durante el acto y por las muestras de cariño recibidas por amigos y vecinos. Entre los asistentes estaba la anestesista Fione Payne, que estaba de vacaciones con los McCann cuando desapareció Madeleine, informa "DailyMail".

Amelie, con el pelo largo y rubio, vestida con zapatillas deportivas, vaqueros y un abrigo marrón claro, fue recibida de forma muy calurosa por los aproximadamente 70 asistentes. Acaparó todas las miradas. Muchos trataban de ver en ella cómo sería Madeleine en la actualidad, que cumpliría 20 años en unos días. Todavía están muy recientes las afirmaciones de la joven polaca Julia Wendel, que recientemente afirmó que ella era Madeleine, aunque luego se desdijo.

Gerry y Kate McCann participaron en un homenaje en recuerdo de Madeleine, desaparecida hace 15 años, acompañados de familiares y amigos Armando Franca AP

El acto, dirigido por el vicario de la iglesia local, Rob Gladstone, contó con la participación de Payne que leyó el conmovedor poema de Emily Dickinson "La esperanza es esa cosa con plumas": "La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta melodías sin palabras y nunca se detiene para nada. Y se escucha más dulce en el vendaval; feroz tendrá que ser la tormenta que pueda abrumar al pajarito que mantuvo a tantos calientes. Lo he oído en la tierra más fría, y en el mar más extraño; Sin embargo, nunca, en extremo, me pidió una migaja". Al terminar, se fundió en un abrazo con Kate. Un gesto lleno de sentimiento, de dolor, de esperanza.

Gladstone se dirigió a los presentes para alentarles y para pedirles que se apoyen unos a otros en estos momentos tan difíciles: “Estamos aquí esta noche para mostrar nuestra amorosa preocupación por Madeleine y por todos los niños pequeños que han sido separados de sus familias en contra de su voluntad. También estamos aquí para animarnos unos a otros a mantener la esperanza y orar por una renovación de fuerzas incluso después de este largo tiempo".

Amelie, estuvo arropada por su amiga Georgina, tomó su turno para encender una vela para Maddie y otros niños desaparecidos en el monumento a los caídos en la guerra, donde las fotografías de su hermana adornaban la barandilla negra y donde una lámpara de esperanza aún brilla las 24 horas para ella. Y pronunció sus primeras palabras en público: "Es bueno que todos estén aquí juntos, pero es una ocasión triste". Kate y Gerry se unieron a las oraciones, pero prefirieron no hablar durante el acto.

La joven polaca Julia Faustyna (der.) afirma que es la niña británica desaparecida Madeleine McCann (izq.) La Razón

Algo que sí hizo, Brian Kennedy, el tío de Kate, al acabar la vigilia: "Kate y Gerry están conmovidos por la cantidad de gente que había ido a apoyarles. Después de todos estos años, la gente todavía se reúne, algunos vienen siempre y otros por primera vez. Estamos muy agradecidos a todos". "Dieciséis años sin alguien y aún sin saber dónde está es mucho tiempo. Incluso aunque nos dieran malas noticias, de alguna manera, nos permitirían pasar página. Pero sin un cierre, todavía hay esperanza".

Kate y Jerry no intervinieron pero hace unos días publicaron un mensaje en la web oficial Find Maddie, en el que afirmaron que todavía extrañaban mucho a su hija y que esperaban que se produjera un gran avance en la investigación del caso. "Hoy se cumple el 16 aniversario del secuestro de Madeleine. Todavía nos falta... todavía se la echa mucho de menos. Es difícil encontrar las palabras para expresar cómo nos sentimos. El siguiente poema, de Clare Pollard, lo tenemos muy presente: La contradicción. La ausencia se contradice. Lo que falta evoca lo que extrañamos. No estás aquí, no soy yo mismo, pero aun así te hablo. Estás en la multitud, las noticias... Te hago allí cuando no estás allí. Trazo tus pasos, examino tu rostro, digo tu nombre, nos vemos en el aire. Eres todo lo que conozco y tan desconocido. No puedo abrazarte, pero lo hago. Por favor déjame tenerte en mi cabeza y donde estás ahora, abrázame. ¿Cómo puedes estar tan cerca y tan lejos? Tú no estás aquí. Pero aquí estás", indicaron.

La vigilia se produce dos semanas después de que un tribunal alemán dijera que no tenía competencias para asumir el caso de Christian Brueckner, el pedófilo alemán de 45 años que es el único sospechoso de la desaparición de Madeleine.

Imagen de una de las fichas policiales de Christian Brueckner La Razón La Razón

La fiscalía alemana anunció en junio de 2020 que tenían el caso resuelto al 90 por ciento y que había pruebas de que Madeleine estaba muerta. Es más, El responsable de la investigación, Hans Christian Wolters, llegó a afirmar que Brueckner secuestró a Maddie y que la mató poco tiempo después, antes de abandonar el país.

Por su parte, Brueckner, que actualmente cumple una sentencia en una cárcel alemana por la violación de una turista estadounidense en el mismo resort portugués de Praia da Luz de donde desapareció Maddie en mayo de 2007, ha negado una y otra vez su implicación. De hecho, ha llegado a denunciar que se le está tratando como un chivo expiatorio y que las autoridades alemanas están El sospechoso de matar a Madeleine McCann acusa a los fiscales de “comportarse como Hitler”

En Reino Unido tampoco ha tirado la toalla. El caso más mediático y caro de la historia -más de 13 millones de libras- sigue abierto. La policía británica ha pedido recientemente al Ministerio del Interior más dinero para poder seguir trabajando y la solución pasa por la decisión de un comité de Subvenciones Especiales.