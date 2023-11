El círculo de Putin amenaza a Occidente "por ir en mal camino": "La Tercera Guerra Mundial está más cerca de lo que se piensa"

Las amenazas de Rusia a Occidente no son ninguna novedad. Propagandistas del Kremlin o los propios miembros del gobierno ruso han lanzado continuas advertencias a los países occidentales desde que en febrero de 2022, las tropas de Putin invadieran Ucrania. No obstante, la mayoría de ellas no habían lidiado con una posible Tercera Guerra Mundial, la cual sería devastadora para el planeta teniendo en cuenta el uso de armas nucleares. Pero en las últimas horas, el círculo del líder ruso, en especial Vladímir Solovyov, ha amenazado con el conflicto a gran escalas "por las ayudas a los nazis ucranianos y ahora a Israel".

Solovyov, presentador propagandista del Kremlin, ha sido uno de los protagonistas rusos desde que comenzara la invasión a Ucrania. Su "guerra mediática contra los países de la OTAN" ha dejado varias amenazas en las que pide el uso de misiles, drones o armas nucleares. Hace unos meses, por ejemplo, Solovyov amenazó a España, asegurando que nuestro país "el mayor mal del mundo" y "un engendro de Satanás".

Pero anteriormente, el propagandista del Kremlin ya amenazó a otros países y territorios. Su blanco en especial, Europa y Estados Unidos. En abril del año pasado, amenazaba a Europa y la Alianza Atlántica afirmando que "no habrá piedad" contra ellos. "La guerra contra Europa y el mundo se desarrollará de una forma más específica, lo que significa que tenemos que actuar de una manera diferente", afirmaba en su programa de televisión.

También advertía a Reino Unido con mandar el misil RS-28 Sarmat, un proyectil intercontinental que se trata de una de las mejores armas rusas. “Un Sarmat sería una mala noticia contra Reino Unido”, dijo el portavoz.

Los propagandistas rusos se lanzaron a decir que Estados Unidos estaba "suministrando armas a los enemigos de Rusia para que estos acabaran con Moscú, pero también con Corea del Norte o China". Algo que Solovyov considera suficiente para iniciar una Tercera Guerra Mundial, porque Rusia debería "empezar a dar todo a los enemigos de Washington, para que ellos sientan lo que nosotros sentimos". Pero cree, que si eso pasa, sería suficiente para que haya "una yihad global, y así, un conflicto a gran escala".

"¿Podéis llegar a imaginar qué ocurriría si se inicia una yihad a nivel global?", interpelaba Solovyov, según recogía Newsweek, que informó de que Solovyov continuó afirmando que nadie podía hacerse a la idea de lo que pasaría si se desatara una guerra religiosa, de la que solo tendría culpa Occidente.

"Este conflicto tiene todas las papeletas para convertirse en una guerra a gran escala, este no es el camino que deben tomar los países occidentales", decía también Medvedev, expresidente ruso y actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia