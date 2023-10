El golpe "maestro y definitivo" que Putin prepara para Ucrania en invierno

La guerra en Ucrania continúa tras casi 600 días desde que las tropas rusas entraran en territorio ucraniano. El Ejército de Putin buscaba una ofensiva en la que anexionar territorios de Kyiv, pero la contienda se ha ido expandiendo hasta tal punto que muchos países occidentales han ido enviando apoyo militar al país ucraniano para defenderse. Durante el anterior invierno, se pudo ver un mayor número de ataques con éxito por parte de Moscú, algo que podría volver a tener lugar en los próximos meses con la llegada de esta estación. Un plan secreto y un golpe "maestro" que prepara Rusia.

En primer lugar, una de las estrategias que podrían llevar a cabo las fuerzas rusas sería atacar la red eléctrica ucraniana. Esta fue una de las tácticas empleadas durante el primer año de la invasión y que mantiene en vilo, de nuevo, a los ucranianos. En octubre de 2022, el Kremlin aumentó sus ataques aéreos y causó grandes daños, pues la seña de identidad de la campaña rusa ha intentado ser utilizar el invierno como arma, dejando a Kyiv sin energía ni electricidad durante estas fechas.

En sí, no le salió del todo mal, pues el 18 de octubre de aquel año, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia había inhabilitado el 30% de las centrales de energía de todo el país durante los asaltos que tuvieron lugar ese mes. Miles de ucranianos se quedaron sin electricidad y calefacción. A causa de esto, llegaron los apagones masivos hasta bien entrada la primavera.

"Estos han sido algunos de los días más difíciles", confesaba el ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, según explicó The New York Times. "El invierno de 2022-2023 en Ucrania ha sido más complicado que nunca", escribía Andrian Prokip del Instituto Kennan. "No nos equivocamos al decir que, en las últimas décadas, ningún otro país ha tenido que lidiar con los retos a los que el sector energético ucraniano se enfrentó el invierno pasado".

Asimismo, el 1 de octubre, el periódico británico "The Guardian", informó de que se esperan más ataques sobre la infraestructura eléctrica clave para Ucrania este invierno, aunque en esta ocasión, los trabajadores están preparados. Serhii Buriak, director de la red eléctrica regional de Hostomel, explicó al medio que esa experiencia les ayudaría este invierno. "En el pasado, un ataque acabaría con la luz de un área entera. Ahora podemos cambiar rápidamente de una fuente de electricidad a otra".