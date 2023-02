El jefe del Grupo Wagner acusa al Ejército ruso de "traición" y de "querer destruir" su formación

Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner que lucha para Putin, acusó este martes al ministro de Defensa ruso Serguei Shoigu y al jefe del Estado Mayor del Ejército, Valery Gerásimov, de privar de municiones a sus combatientes y de estar intentando "destruir" su formación paramilitar.

"El jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa están dando órdenes a diestra y siniestra, no sólo de no dar municiones a la EMP (empresa militar privada) Wagner, sino de no ayudarla con el transporte aéreo", denunció Prigozhin en Telegram.

"Se trata de un intento de destruir el ejército privado Wagner. Esto es comparable con una traición a la patria. Mientras tanto, Wagner continúa inmerso en la batalla sangrienta por Bajmut y pierde cada día cientos de combatientes", agregó.

Prigozhin, magnate del servicio de comidas que ha utilizado su riqueza para construir un ejército privado, asumió un papel más público desde el comienzo de la guerra en Ucrania hace un año, con su grupo Wagner a la cabeza de la batalla por la ciudad de Bajmut.

Se ha jactado de ser blanco de las sanciones de Occidente, ha insultado públicamente a los altos mandos militares rusos, ha intentado convertir el éxito en el campo de batalla en influencia política y ha detallado su reclutamiento de convictos para las filas de Wagner.

Prigozhin también ha forjado una alianza informal con otros partidarios de la línea dura, como el líder checheno Ramzan Kadirov, y ha acusado al Ministerio de Defensa de intentar atribuirse los éxitos de Wagner en el este de Ucrania.

Pero su estrella parece estar decayendo. Este año se le retiró el derecho a reclutar prisioneros, en medio de algunos indicios de una maniobra del Kremlin para frenar su influencia. El martes pareció reprender públicamente contra esa presión, perdiendo los nervios y gritando en un momento dado.

Prigozhin dijo también que los altos funcionarios también habían rechazado las peticiones de Wagner de palas especiales para cavar trincheras. El líder del grupo mercenario elevó el tono de voz hasta el grito y acusó a la cúpula militar de decidir que "la gente debe morir cuando les convenga", y afirmó que los combatientes de Wagner "caían como moscas" ante la falta de los suministros necesarios.

No hubo respuesta inmediata a sus acusaciones por parte del Ministerio de Defensa ruso, que ya le ha ignorado públicamente en el pasado.

Fue el segundo mensaje de este tipo publicado por Prigozhin en dos días. El lunes, en un mensaje repleto de obscenidades, se quejaba de que funcionarios anónimos negaban a Wagner los suministros por animadversión personal hacia él, y que debía "disculparse y obedecer" para rectificar la situación.

El Ministerio de Defensa ha afirmado anteriormente que Wagner no está bajo su control, aunque la milicia depende del Estado para algunas armas y logística.

Tatiana Stanovaya, directora de la consultora política R.Politik, señaló que el arrebato de Prigozhin este lunes parecía "un acto de desesperación" destinado a "llegar a Putin".

No estaba claro si se refería a Prigozhin, pero Putin, en un discurso pronunciado el martes, dijo que quería poner fin a las luchas internas. "Debemos acabar -quiero subrayarlo- con las contradicciones entre departamentos, las formalidades, los rencores, los malentendidos y otras tonterías", dijo Putin a la élite política y militar.

En un mensaje separado, Prigozhin dijo más tarde el martes que había estado demasiado ocupado para ver el discurso de Putin y que, por tanto, no podía comentar las declaraciones del presidente sobre la "operación militar especial".